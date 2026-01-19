ぽっこりお腹、肉厚背中にタレ尻。コンプレックス解消には筋トレすべし！
▶▶この作品を最初から読む
正月太りが気になるこの時期、宅トレのカリスマで人気インスタグラマー・ちぃさんのダイエットメソッドを参考にしてみませんか？
かつて数々のダイエットに挫折し、体調不良にも悩まされていたというちぃさん。「運動をするライフスタイル」に変えたことで成功したリアルな体験をもとに、座ったまま・寝たままでもできるトレーニングや、習慣づくりのコツを教えてくれます。
※本記事はちぃ著の書籍『最強ずぼら女子が成功した唯一のダイエット』から一部抜粋・編集しました。
■◆レッグレイズ 20回3セット
寝ながらできてずぼら女子の味方！
寝転がって足を上に上げます。この時、背中と床の間のすき間をなくすように恥骨に力を入れ、お腹をカチカチの状態にしてロックしましょう。
【POINT】
正しいフォームでやらないと腰や背中を痛めてしまいます。床と背中の間にすき間が出ないように。回数よりもフォームが大事です。
足を下ろしていきます。下腹部の力は抜かずに、足を上下させましょう。
【POINT】
足を下げた時、腰が浮いてしまう場合は腰が浮かないところまででOK！ 膝を軽く曲げて足を上下させるとやりやすくなるよ。
著＝ちぃ／『最強ずぼら女子が成功した唯一のダイエット』