ぜ〜ったい！筋トレ！！


正月太りが気になるこの時期、宅トレのカリスマで人気インスタグラマー・ちぃさんのダイエットメソッドを参考にしてみませんか？　

かつて数々のダイエットに挫折し、体調不良にも悩まされていたというちぃさん。「運動をするライフスタイル」に変えたことで成功したリアルな体験をもとに、座ったまま・寝たままでもできるトレーニングや、習慣づくりのコツを教えてくれます。

痩せるのに必要なのは、根性ではなく「続けられる仕組み」。すきま時間で取り組める超低ハードルな宅トレを、日常に取り入れてみてください。

女性的なボディラインの要…ウエスト！


タダのデブだなんて言えない…


腰回りスッキリッ


夢が叶いました


このお尻は人目にさらせない


お尻めっちゃ変わったよね？


■◆レッグレイズ　20回3セット

寝ながらできてずぼら女子の味方！

寝転がって足を上に上げます


寝転がって足を上に上げます。この時、背中と床の間のすき間をなくすように恥骨に力を入れ、お腹をカチカチの状態にしてロックしましょう。

【POINT】

正しいフォームでやらないと腰や背中を痛めてしまいます。床と背中の間にすき間が出ないように。回数よりもフォームが大事です。

足を下げた時、腰が浮いてしまう場合は腰が浮かないところまででOK！


足を下ろしていきます。下腹部の力は抜かずに、足を上下させましょう。

腰は床にペッタリついたまま


【POINT】

足を下げた時、腰が浮いてしまう場合は腰が浮かないところまででOK！　膝を軽く曲げて足を上下させるとやりやすくなるよ。

