【森保ジャパン】「神マッチメイク」「うってつけの相手」３月のもう１カードが決定！評判は上々「Round32の前哨戦なるかも」
日本サッカー協会が１月19日、日本代表が現地時間３月28日にスコットランド代表と、同国グラスゴーのハムデン・パークで国際親善試合を行なうと発表した。森保ジャパンは３月31日にロンドンのウェンブリーでイングランド代表と対戦するため、３月シリーズはイギリス勢との２連戦となった。
スコットランドのFIFAランキングは日本の18位に対し、36位。北中米ワールドカップ（W杯）においてはブラジル、モロッコ、ハイチと同じC組に入っており、決勝トーナメント１回戦（ラウンド32）でF組の日本と対戦する可能性がある。
また、グラスゴーに本拠地を構える強豪セルティックでは、中村俊輔氏がレジェンドとして活躍。現在も前田大然、旗手怜央、山田新が所属している。
そうした点を踏まえ、森保一監督は「日本人選手が多数プレーするスコットランドで、スコットランド代表と対戦できることをとても嬉しく思います。ワールドカップを見据えた対戦で、フィジカル的にも恵まれた強いチームは、我々のチーム力の底上げを図るなかでベストな相手だと思います」とコメントした。
SNS上の反応からしても、評判は上々だ。スコットランド戦決定と同時に次のような声が続々と上がっており、注目度の高さが窺える。
「欧州組の移動に負担少ないのは良きではないのか？」
「本戦前にイングランド&スコットランドはいいね」
「仮想欧州プレーオフにはうってつけの相手」
「海外組集めやすいし移動の負担も少ないし神マッチメイクじゃない？」
「Round32の前哨戦なるかもしれん！」
「ハムデン・パーク行きてぇぇぇぇええ」
「楽しみすぎ」
「デカい。３月シリーズ大事にしたいな」
森保ジャパンは北中米W杯イヤー初陣となるスコットランド戦を制し、弾みをつけられるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
