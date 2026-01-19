µÜËÜ¹À¼¡¡¢¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎËë³«¤±¤ò±ÇÁü¡õ²»¸»¡õ¼Ì¿¿¤Ç¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤·¤¿¡Ø²¶¤È¡¢Í§¤À¤Á¡ÙÈ¯Çä·èÄê
µÜËÜ¹À¼¡¤¬»ÏÆ°¤µ¤»¤¿¿·¤¿¤Ê²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢¡Ö²¶¤È¡¢Í§¤À¤Á¡×¤Î½éºîÉÊ¤¬2·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¡Ø²¶¤È¡¢Í§¤À¤Á¡Ù²¼ËÌÂôSHELTER¸ø±é¤ò¥Õ¥ë¼ýÏ¿¡ª
1·î10¡¦11Æü¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ØµÜËÜ¹À¼¡ tour 2026 ¿·¤·¤¤Î¹¡Ù¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤¿µÜËÜ¹À¼¡¡£Èà¤¬¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤¿¤¢¤é¤¿¤Ê²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø²¶¤È¡¢Í§¤À¤Á¡Ù¤Î½éºîÉÊ¤¬¡¢2·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥¥¿¥À ¥Þ¥¤È¤Õ¤¿¤ê¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡¢¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö²¶¤È¡¢Í§¤À¤Á¡×¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¢¤ë²¼ËÌÂôSHELTER¸ø±é¤ò¥Õ¥ë¼ýÏ¿¤·¡¢±Ç²è¡ÖÇúÃÆ¡×¼çÂê²Î¤Î¡ÖI¡¢±Ç²è¡ØÇúÃÆ¡Ù¼çÂê²Î¤Î¡ÖI AM HERO¡×¤È¡¢Ado¤Ø¤ÎÄó¶¡¶Ê¡ÖÉ÷¤È»ä¤ÎÊª¸ì¡×¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ðー¤Ë²Ã¤¨¡¢¤«¤Ä¤ÆµÜËÜ¤ÎÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿¡ÖÌÀÆü¤ò¹Ô¤±¡×¤ò¡¢²¶¤È¡¢Í§¤À¤Á¥Ð¥ó¥É¤Ç°ìÈ¯Ï¿¤ê¤Ç¿·Ï¿²»¤·¤¿¡ÖÌÀÆü¤ò¹Ô¤±¡Ê²¶¤È¡¢Í§¤À¤Áver.¡Ë¡×¤ÎÁ´3¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²¼ËÌÂôSHELTER¸ø±é¤ä¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤òÉÕÂ°¤·¤¿»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
6·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡¢4Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØI AM HERO¡Ù¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤ë¡£
¥á¥¤¥ó¼Ì¿¿¡§¡Ø²¶¤È¡¢Í§¤À¤Á¡Ù¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.02.25 ON SALE
Blu-ray+PHOTOBOOK+CD¡Ø²¶¤È¡¢Í§¤À¤Á¡Ù
2026.06.10 ON SALE
ALBUM¡ØI AM HERO¡Ù
