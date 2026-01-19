『Venue101』で「紅白振り返りSPECIAL」放送！紅白初出場のアイナ・ジ・エンド、FRUITS ZIPPERも出演

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

1月24日放送のNHK総合『Venue101』（毎週土曜 23時～）は、「紅白振り返りSPECIAL」と題して、『第76回NHK紅白歌合戦』の名場面と裏側を45分の拡大版でオンエア。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

アイナ・ジ・エンド 「スイカ」

FRUITS ZIPPER 「はちゃめちゃわちゃライフ！」

※アーティスト名五十音順

■『第76回NHK紅白歌合戦』に『Venue101』のカメラが密着

「つなぐ、つながる、大みそか。」をテーマに、初出場からレジェンドまで、世代を超えて楽しめる歌と紅白ならではのスペシャル演出で、見どころ満載だった2025年の紅白。その大盛り上がりだったNHK ホール舞台裏に、今回も『Venue101』のカメラが密着。

ここでしか見られないリハーサルの風景や、本番前の緊張感あふれるシーン、紅白ならではの出演者同士の絡みなど、Venueカメラがとらえたレア映像を届ける。

生放送のスタジオには、ソロとして紅白初出場となったアイナ・ジ・エンド、そしてあらゆるシーンで大活躍した、こちらも初出場のFRUITS ZIPPERがゲストとして出演。それぞれのパフォーマンスの裏話を語る他、生パフォーマンスも披露する。

なお、番組では“もう一度見たいパフォーマンス”を募集中。詳細はオフィシャルサイトで。

■番組情報

NHK総合『Venue101 （紅白振り返りSPECIAL）』

01/24（土）23:00～23:45

司会：濱家隆一（かまいたち）、生田絵梨花

ナレーション：服部伴蔵門

