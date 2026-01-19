日経225先物：19日19時＝160円安、5万3500円
19日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比160円安の5万3500円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万3583.57円に対しては83.57円安。出来高は3549枚となっている。
TOPIX先物期近は3650ポイントと前日比9.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は6.4ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53500 -160 3549
日経225mini 53500 -160 48562
TOPIX先物 3650 -9.5 3297
JPX日経400先物 32860 -65 335
グロース指数先物 731 -4 293
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3650ポイントと前日比9.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は6.4ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53500 -160 3549
日経225mini 53500 -160 48562
TOPIX先物 3650 -9.5 3297
JPX日経400先物 32860 -65 335
グロース指数先物 731 -4 293
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース