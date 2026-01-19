　19日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比160円安の5万3500円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万3583.57円に対しては83.57円安。出来高は3549枚となっている。

　TOPIX先物期近は3650ポイントと前日比9.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は6.4ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53500　　　　　-160　　　　3549
日経225mini 　　　　　　 53500　　　　　-160　　　 48562
TOPIX先物 　　　　　　　　3650　　　　　-9.5　　　　3297
JPX日経400先物　　　　　 32860　　　　　 -65　　　　 335
グロース指数先物　　　　　 731　　　　　　-4　　　　 293
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース