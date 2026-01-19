県は柏崎刈羽原発の監視を強化するため、柏崎市に『モニタリングポスト』を2台追加で設置しました。



『モニタリングポスト』は空気中の放射線量を測定するもので、県は原発から半径10km圏内に11台設置していました。19日、原発から半径3km圏内に持ち運びができるモニタリングポストを新たに2台設置。再稼働を目前に控え、監視を強化するとしています。



■県放射線監視センター 棚橋成一所長

「久しぶりの再稼働ということで、追加して監視することで県民の皆さんの安心につながればと思っている。」



モニタリングポストの測定値は、県のホームページで公開されています。