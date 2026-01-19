1月26日の『文化財防火デー』を前に、新潟市北区の神社で消火訓練が行われました。



国の有形文化財『石動(いするぎ)神社』で実施された訓練。ロウソクが倒れ出火した想定で消防隊員の他、神社の関係者や近隣住民らが参加しました。文化財防火デーは、1949年1月に奈良県の法隆寺金堂で火事が起きたことを教訓にしようと制定され、毎年この時期に全国で訓練が実施されています。



■新潟市北消防署 棚橋康郎さん

「文化財の建物は木造が多いので、初動が大事。訓練も関係者の方と連携を取り、素早い消火ができた。」



文化財防火デーは、2月4日までです。