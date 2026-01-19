高市首相は先ほど午後6時から記者会見に臨み、今月23日に召集される通常国会で衆議院を解散、2月8日に投開票を行うと正式に表明しました。

衆議院選挙の投開票は “長崎県知事選挙” と同じ2月8日投開票で、各政党や陣営は臨戦態勢に入っています。

（高市首相）

「私は本日、内閣総理大臣として、1月23日に衆議院を解散する決断を致しました。なぜ、今なのか…」

高市総理は先ほど、23日に召集される通常国会で衆議院を解散すると正式に表明しました。

県内では22日に告示される「県知事選挙」期間中の27日に衆議院選挙が公示され、ともに来月8日に投開票が行われることになります。

◆新党を立ち上げた「立憲民主党県連」「公明党県本部」の動き

衆議院選挙を巡り、県内の各政党でも動きが活発化しています。

19日に大村市で記者会見したのは「立憲民主党県連」です。

公明党とともに立ち上げた新党『中道改革連合』の公認候補2人を、それぞれ長崎2区と3区に擁立すると発表。

必勝を誓いました。

（立憲民主党県連 白川 鮎美 幹事長）

「中道改革連合として、公明党とご一緒する。同じ理念に集まる者として、協力しながら選挙区当選を目指して頑張っていく」

自民党との連立を解消し、立憲民主党との共闘にかじを切った「公明党」は…。

（公明党県本部 宮本 法広 幹事長）

「物価高騰対策を先送りにした解散だ。中道というものを全面的に押し出して、生活者ファースト、国民中心の政治をもう一度取り戻していく。対話を通して、合意形成の要となっていく」