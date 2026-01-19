エクセルシオール カフェに「割って食べるパリチョコキャラメルティラミス」「3層仕立てのガトーショコラ 〜柑橘の香り〜」が順次新登場
株式会社ドトールコーヒーは、エクセルシオール カフェで2026年1月15日から「割って食べるパリチョコキャラメルティラミス」を販売。さらに2026年1月29日(木)より「3層仕立てのガトーショコラ 〜柑橘の香り〜」を発売する。
【写真】3層仕立てのガトーショコラ 〜柑橘の香り〜
2025年12月4日より販売中の「杏のフロマージュタルト 〜ピンクソルトを添えて〜」に続く、ケーキの新しい食べ方を提案する新作スイーツ。食感や味わいの変化を楽しみながら食べよう。
■【1月15日発売】割って食べるパリチョコキャラメルティラミス(580円)
なめらかなキャラメルティラミスムースとココアスポンジを重ね、ほろ苦いコーヒーチップをアクセントに追加。天面に敷いたチョコを割りながら食べることで、割る瞬間の楽しさとともに食感の違いを堪能できる。新しい食感と奥行きのある味わいを楽しめるティラミスだ。
※注文ごとにココアパウダーをトッピングして提供
■【1月29日発売】3層仕立てのガトーショコラ 〜柑橘の香り〜(640円)
ココアスポンジに、なめらかなチョコレートクリームとしっとり濃厚な味わいのショコラ生地を重ねた、3層仕立てのガトーショコラ。隠し味に加えたグランマルニエがほのかに香り、深みあるカカオとさわやかな柑橘の余韻が広がる。ホイップクリームとオレンジピールを添えて、華やかな味わいに。
※テイクアウト時はトッピングは付かない
■【販売中】杏のフロマージュタルト 〜ピンクソルトを添えて〜(620円)
香ばしいタルト生地に、練乳の優しい甘味となめらかな口どけのベイクドチーズを合わせたひと品。さわやかな杏ジャムがアクセントとなり、ホイップクリームが全体を柔らかく包み込む。添えられたピンク岩塩をつけると、甘味がぐっと引き立ち、ミルキーなコクが深まりつつ、あと味がすっきりする。
※「なめらかカスタードのスイートポテト」は2026年1月14日で、「加賀棒ほうじ茶と栗のモンブラン」は2026年1月28日(水)で販売終了
今回のメニューについて担当者に話を聞いてみた。
ーー今回のメニューの狙いは？
カフェで過ごす時間をより特別に感じていただけるよう、五感で楽しめるスイーツを発売いたします。おいしさはもちろんのこと、食べる時のワクワク感や見た目の華やかさを楽しんでいただきたいと考えております。特に、カフェでゆったり過ごすことが好きな方や、スイーツを楽しむ時間を大切にされる方におすすめです。
ーー今回のメニューのイチオシは？
イチオシは1月15日発売の「割って食べるパリパリチョコキャラメルティラミス」です。エクセルシオール カフェのブランドカラーを取り入れたオリジナルカップで、見た目も楽しめるひと品です。表面のチョコを割る瞬間のワクワク感と、ティラミスムースとの食感のコントラストにこだわりました。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
見た目も味わいも楽しめるこだわりのスイーツで、心まで満たされるカフェタイムをお過ごしください。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】3層仕立てのガトーショコラ 〜柑橘の香り〜
2025年12月4日より販売中の「杏のフロマージュタルト 〜ピンクソルトを添えて〜」に続く、ケーキの新しい食べ方を提案する新作スイーツ。食感や味わいの変化を楽しみながら食べよう。
なめらかなキャラメルティラミスムースとココアスポンジを重ね、ほろ苦いコーヒーチップをアクセントに追加。天面に敷いたチョコを割りながら食べることで、割る瞬間の楽しさとともに食感の違いを堪能できる。新しい食感と奥行きのある味わいを楽しめるティラミスだ。
※注文ごとにココアパウダーをトッピングして提供
■【1月29日発売】3層仕立てのガトーショコラ 〜柑橘の香り〜(640円)
ココアスポンジに、なめらかなチョコレートクリームとしっとり濃厚な味わいのショコラ生地を重ねた、3層仕立てのガトーショコラ。隠し味に加えたグランマルニエがほのかに香り、深みあるカカオとさわやかな柑橘の余韻が広がる。ホイップクリームとオレンジピールを添えて、華やかな味わいに。
※テイクアウト時はトッピングは付かない
■【販売中】杏のフロマージュタルト 〜ピンクソルトを添えて〜(620円)
香ばしいタルト生地に、練乳の優しい甘味となめらかな口どけのベイクドチーズを合わせたひと品。さわやかな杏ジャムがアクセントとなり、ホイップクリームが全体を柔らかく包み込む。添えられたピンク岩塩をつけると、甘味がぐっと引き立ち、ミルキーなコクが深まりつつ、あと味がすっきりする。
※「なめらかカスタードのスイートポテト」は2026年1月14日で、「加賀棒ほうじ茶と栗のモンブラン」は2026年1月28日(水)で販売終了
今回のメニューについて担当者に話を聞いてみた。
ーー今回のメニューの狙いは？
カフェで過ごす時間をより特別に感じていただけるよう、五感で楽しめるスイーツを発売いたします。おいしさはもちろんのこと、食べる時のワクワク感や見た目の華やかさを楽しんでいただきたいと考えております。特に、カフェでゆったり過ごすことが好きな方や、スイーツを楽しむ時間を大切にされる方におすすめです。
ーー今回のメニューのイチオシは？
イチオシは1月15日発売の「割って食べるパリパリチョコキャラメルティラミス」です。エクセルシオール カフェのブランドカラーを取り入れたオリジナルカップで、見た目も楽しめるひと品です。表面のチョコを割る瞬間のワクワク感と、ティラミスムースとの食感のコントラストにこだわりました。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
見た目も味わいも楽しめるこだわりのスイーツで、心まで満たされるカフェタイムをお過ごしください。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。