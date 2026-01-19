保護された当時の様子と、家猫になって６年後の姿を見比べてみたところ…？顔つきも目の大きさも違いすぎて感動すると話題で、動画は1千7百件以上の高評価を獲得。「きれいな子に育ってよかったですね！」「ワイルド系から癒し系にへ～んしんw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：保護された『ハチワレ子猫』が愛情たっぷりに育てられた結果→６年後…劇的なビフォーアフター】

家族になって6年

Tiktokアカウント『soranokoe』に投稿されたのは、まだ小さかった保護猫が立派な成猫に育つ様子です。動画に登場するのは、白と黒のハチワレ模様の猫「空」ちゃんです。現在は9歳の空ちゃん。保護され、飼い主さんのお宅へ迎え入れられた当時の空ちゃんは、まだあどけなく片手で持ち上げられるほどの小さな体で、その瞳には不安と好奇心が入り混じったような色が浮かんでいたのだそうです。

ところが、お迎えから6年が経ったある日の空ちゃんを見てみると、すっかり落ち着いた表情の成猫になっていたのだとか。密度の高い毛並みはもふもふで、大きくてまん丸な目には安心と信頼が宿っていたといいます。同じ猫とは思えないほどの劇的な変化の中には、積み重ねられた時間と愛情がはっきりと見て取れるのでした。

ごはんまだ？

同アカウント内のほかの投稿では、お腹がすいてたまらない様子の空ちゃんが、猫用食器の前に鎮座しながら飼い主さんをものすごい目力で見上げる姿も披露してくれています。

空ちゃんのかわいい顔と目力の圧に負けて、見ているこちらまで思わず笑ってしまいそうになります。

ベッドを占拠中

さらに別の投稿では、空ちゃんが猫用ベッドの上でくつろぎながら入念に毛づくろいしている姿も見ることができます。

すっかり家猫になって幸せな暮らしをしている空ちゃんの日常の姿は、これからもたくさんの人々に笑顔と癒しを届け続けてくれることでしょう。

記事冒頭でご紹介した、小さな空ちゃんが立派な成猫に成長する動画には、「お目目ぱっちりになってかわいいですね！」「素敵なお家に迎えてもらえてとても幸せなお顔をしていますね」「立派になったね」「目つきも体つきも優しくなっていて、よかったよかった！」「幸せになったのが一目でわかりますね！」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

