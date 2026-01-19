猫がふみふみしている場所に手を置いてみたら？を検証した動画が面白いと話題になっています。動画には「顔！ｗ」「なんかシシガミ様みたいな顔ｗ」等のコメントが寄せられ88万回以上再生されているようです。

【動画：猫がフミフミしている場所に手を置いたら、『手もフミフミしてくれる説』検証したら…まさかの光景】

ふみふみのそばに手を置くと…？

TikTokアカウント「たまにシシガミ様になる猫♀ぷっち」に投稿されたのは、保護猫のぷっちちゃんと飼い主さんのある日の様子です。一心不乱にふみふみをしている場所に手を置いたら、手もふみふみしてくれるのでは？と思った飼い主さん。

まずはぷっちちゃんにリラックスしてもらい、ふみふみに没頭してもらったそう。飼い主さんに背中をとんとんされながら、ぷっちちゃんは一心不乱にふみふみをしていたといいます。

思わず変顔に！

ぷっちちゃんがいい感じにリラックスしてきたところで、飼い主さんは検証を開始。ふみふみのそばに手を置くと、ふいに感触が変わってぷっちちゃんは驚いた様子に。

ふみふみはあきらかにスピードダウンしたそう。いちおうふみふみを継続するぷっちちゃんですが、違和感に思わず細長い変顔に…！

手をどかすと元気に再開

そのまま手をそばに置いているとふみふみは完全にストップしてしまったそう。その後、飼い主さんが手をどかすと元気にふみふみを再開したといいます。

検証の結果、違和感を感じて変顔になりながらもいちおうふみふみは継続するということがわかったのだとか。ふみふみ好きなぷっちちゃんが可愛くて面白い投稿となっていました。

ご紹介した投稿は86.6万回以上再生され「顔！ｗ」「なんかシシガミ様みたいな顔ｗ」「見たことない顔の猫出てきたｗ」等のコメントが寄せられ、ぷっちちゃんの顔に思わず爆笑したとの声が多く寄せられていたようでした。

TikTokアカウント「たまにシシガミ様になる猫♀ぷっち」では、ご紹介したぷっちちゃんや同居猫ちゃん達の可愛くて面白い姿が投稿されています。たまに見られるぷっちちゃんの面白い表情にも注目が集まっているようです。

写真・動画提供：TikTokアカウント「たまにシシガミ様になる猫♀ぷっち」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。