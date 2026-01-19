ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 夕日に照らされるハルビン氷雪大世界 中国黒竜江省 夕日に照らされるハルビン氷雪大世界 中国黒竜江省 夕日に照らされるハルビン氷雪大世界 中国黒竜江省 2026年1月19日 18時53分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １８日、来場者でにぎわうハルビン氷雪大世界。（ハルビン＝新華社記者／王建威） 【新華社ハルビン1月19日】中国黒竜江省ハルビン市で、氷雪テーマパーク「ハルビン氷雪大世界」が夕日に照らされ、金色に染まった。来場者らは暖色の冬景色を楽しんでいた。１８日、来場者でにぎわうハルビン氷雪大世界。（ハルビン＝新華社記者／王建威）１８日、来場者でにぎわうハルビン氷雪大世界。（ハルビン＝新華社記者／王建威）１８日、ハルビン氷雪大世界でアクティビティーを楽しむ来場者。（ハルビン＝新華社記者／王建威）１８日、ハルビン氷雪大世界で写真を撮る来場者。（ハルビン＝新華社記者／王建威）１８日、来場者でにぎわうハルビン氷雪大世界。（ハルビン＝新華社記者／王建威）１８日、ハルビン氷雪大世界でアクティビティーを楽しむ来場者。（ハルビン＝新華社記者／王建威） リンクをコピーする みんなの感想は？