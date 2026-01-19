Ｊ２藤枝は鹿児島キャンプ４日目の１９日、桷志田（かくいだ）多目的広場で公開練習を行った。午後はゴールキーパー練習が行われ、昨季の正守護神・北村海チディ（２５）は、今季就任した槙野智章監督（３８）の下でのポジション争いを見据え、さらなるレベルアップを誓った。

キャンプは１６日にスタート。１７日にはＪ１福岡と練習試合（４５分×３本）、１８日にはＪ２いわきと練習試合（３０分×３本）を実施した。北村は、いわき戦では２試合目途中からの出場にとどまった。昨季リーグ全３８試合に出場した守護神だが、慢心はない。「監督が代わり、絶対的な立場ではない。自分の特長やこれまで培ってきたものを出さなければいけない。アシストはできたが、納得のいくプレーは多くなかった」と振り返り、今後の実戦でのアピールを誓った。非公開試合を含め、今後も練習試合が予定されており、気を引き締めて臨む構えだ。

ナイジェリア人の父と日本人の母を持つ北村は２０２３年に桐蔭横浜大から加入した大卒４年目。身長１７８センチと小柄ながら、須藤大輔前監督（現横浜ＦＣ監督）の下で身体能力を生かしたプレーを発揮し、正ＧＫの座をつかんだ。今季就任した槙野監督も攻撃的なチームスタイルを継承する一方、自身のエッセンスを加え、選手一人ひとりに役割（タスク）を与えながら成長を促している。

前監督の「ＧＫはボランチ」という考えの下、北村は昨季、ペナルティーエリア外でのビルドアップやセンターバックと並ぶ最終ライン形成にも参加。「ボールを保持する時間が長かった」と振り返るが、槙野監督は「テンポ」を重視し、ボールの動かし方に変化を加えている。新たなスタイルへの適応にも意欲を見せている。

昨季は全試合に出場したものの、チームは９勝１２分け１７敗で１５位に終わった。「失点シーンを振り返ると、止められた場面は多かった。勝たせられるキーパーにならなければいけない」と北村。槙野監督の下で、さらなる成長を目指す。