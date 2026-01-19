「シクラメンのかほり」「愛燦燦」など制作・小椋佳、13年ぶりに『SONGS』登場 名曲誕生秘話に大泉洋爆笑
シンガーソングライターの小椋佳が、22日に放送されるNHKの音楽番組『SONGS』（後10：00〜10：45 総合）に13年ぶりに出演する。
【番組カット】小椋佳の話に爆笑する大泉洋
1971年のデビュー以降、制作した楽曲は2000曲以上。自身のヒットに加え、300組以上のアーティストに楽曲提供し、「シクラメンのかほり」「俺たちの旅」「夢芝居」「愛燦燦」など、昭和を彩る大ヒット曲を多数生み出してきた小椋が13年ぶりに『SONGS』に登場する。
音楽活動と銀行勤めを並行し、長らく顔出しNGだった小椋の人生初のコンサート密着、コンサート活動に自らピリオドを打とうと70歳のときに開催した「生前葬コンサート」など、NHKに残る秘蔵映像とともに、音楽生活55年を振り返る。
名曲誕生秘話など、語られる秘蔵エピソードに驚がくしながらも、歯に衣着せぬ小椋節さく裂で、責任者・大泉洋も思わず爆笑してしまう。
スタジオパフォーマンスでは、美空ひばりに書き下ろした「愛燦燦」のほか、自身の代表曲「さらば青春」、名曲「歓送の歌」を届ける。82歳のシンガーソングライター・小椋佳の、たゆまぬ歌への想いに迫る。
