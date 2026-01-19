『葬送のフリーレン』新作ミニアニメ公開 「見た者を拘束する魔法」第29話の本編とリンク
アニメ『葬送のフリーレン』のミニアニメシリーズ「●●の魔法」の新作が公開された。新エピソード「見た者を拘束する魔法」がYouTube TOHO animationチャンネル、『葬送のフリーレン』公式X・TikTokで公開された。
【動画】フェルンが可愛い！公開された『葬送のフリーレン』新作ミニアニメ
『葬送のフリーレン 〜●●の魔法〜』は、オリジナルシナリオによるミニアニメ。イラストレーター・めばち氏がデザインした公式デフォルメキャラのフリーレンたちが旅のさなかで様々な“魔法”を試していく姿が描かれます。これまで17本が公開されており、アニメ本編とはひと味違った、デフォルメのキャラたちのほっこりしたやりとりにより、人気を博している。
今回公開された新作の第18回「見た者を拘束する魔法」では、アニメ第1期の【一級魔法使い試験編】から登場し、そして第2期の初回第29話「じゃあ行こうか」にも登場した魔法使い・ヴィアベル(声：谷山紀章)が「●●の魔法」に初お目見え。
「見た者を拘束する魔法」＝「ソルガニール」は、ヴィアベルが得意とする魔法で、自身の視界に入れた対象の動きを封じるというもの。今回のミニアニメでは、第29話のアニメ本編とリンクする部分もありながら、彼がフリーレン、フェルン、シュタルクと繰り広げるひとコマが描かれている。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3200万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれる。
