『リブート』足立翼役に蒔田彩珠 キャラクター紹介（4）
俳優の鈴木亮平が主演を務める、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）が、新たにスタート。今回は、蒔田彩珠が演じる足立翼を紹介する。
【写真多数】鈴木亮平、戸田恵梨香、黒木メイサら…豪華キャストを紹介！
蒔田彩珠が演じる足立翼は、儀堂班に所属する正義感に満ちた若手刑事。現場に流れる気配を素早く察し、儀堂の動きを最も近くで支える存在。また儀堂の動きを最も近くで追う立場として、“何を掴むのか”が重大な鍵を握る。
今作は、多くの日曜劇場を手掛けた黒岩勉氏の完全オリジナル脚本で、構想に3年をかけた超力作だ。物語は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明するため、警視庁の悪徳刑事・儀堂歩の顔に“リブート”し、真実を追うという“エクストリームファミリーサスペンス”。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく。
