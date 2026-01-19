　Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、1月19日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はリーグ8位と苦戦が続くKADOKAWAサクラナイツ。ボーダーラインとの差が気になり始めるシーズン後半。6位・赤坂ドリブンズとの直接対決でどこまで近づけるか。

【映像】KADOKAWAサクラナイツの巻き返しは？

　各チームがレギュラーシーズンの3分の1を消化したところで、プラスが5チーム、マイナスが5チーム。かなり明暗がくっきり分かれている。このまま行けば、上位6位までのボーダーラインは▲100ポイント付近。KADOKAWAサクラナイツは約250ポイント、トップ5回分足りていない。先発の堀慎吾（連盟）は、チームのポイントゲッターとして活躍していたころの力を取り戻せるか。

【1月19日第1試合】

赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）個人39位　▲328.8
KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）個人36位　▲241.7
BEAST X・鈴木大介（連盟）個人37位　▲265.5
U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）個人27位　▲68.8

【1月16日終了時点での成績】

1位　EX風林火山　＋875.3（80/120）
2位　KONAMI麻雀格闘倶楽部　＋428.4（80/120）
3位　BEAST X　＋311.7（80/120）
4位　TEAM雷電　＋93.9（80/120）
5位　セガサミーフェニックス　＋31.1（80/120）
6位　赤坂ドリブンズ　▲94.4（78/120）
7位　渋谷ABEMAS　▲150.8（82/120）
8位　KADOKAWAサクラナイツ　▲357.9（78/120）
9位　EARTH JETS　▲537.4（80/120）
10位　U-NEXT Pirates　▲599.9（82/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ　2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。
（ABEMA／麻雀チャンネルより）
 