Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、1月19日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はリーグ8位と苦戦が続くKADOKAWAサクラナイツ。ボーダーラインとの差が気になり始めるシーズン後半。6位・赤坂ドリブンズとの直接対決でどこまで近づけるか。

各チームがレギュラーシーズンの3分の1を消化したところで、プラスが5チーム、マイナスが5チーム。かなり明暗がくっきり分かれている。このまま行けば、上位6位までのボーダーラインは▲100ポイント付近。KADOKAWAサクラナイツは約250ポイント、トップ5回分足りていない。先発の堀慎吾（連盟）は、チームのポイントゲッターとして活躍していたころの力を取り戻せるか。

【1月19日第1試合】

赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）個人39位 ▲328.8

KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）個人36位 ▲241.7

BEAST X・鈴木大介（連盟）個人37位 ▲265.5

U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）個人27位 ▲68.8

【1月16日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋875.3（80/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋428.4（80/120）

3位 BEAST X ＋311.7（80/120）

4位 TEAM雷電 ＋93.9（80/120）

5位 セガサミーフェニックス ＋31.1（80/120）

6位 赤坂ドリブンズ ▲94.4（78/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲150.8（82/120）

8位 KADOKAWAサクラナイツ ▲357.9（78/120）

9位 EARTH JETS ▲537.4（80/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲599.9（82/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

