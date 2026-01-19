楽天から海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使し、巨人入りを決断した則本昂大投手（３５）が１９日、都内のホテルで入団会見を行った。

今オフのＦＡ補強は松本剛外野手に続いて２人目。巨人が同じシーズン後のオフにＦＡで２人補強するのは梶谷、井納（２人ともＤｅＮＡからＦＡ）を獲得した２０年オフ以来となる。

会見の冒頭で巨人・吉村禎章ＣＢＯは「実績と経験が豊富。一員になってくれることをすごくうれしく思います」と期待。「緊張しています」と語り始めた則本は「球団が決まった安心感。結果を残さないといけない自覚も生まれた。一生懸命腕を振って頑張りたい」と意気込んだ。

メジャー移籍も視野に入れていたが、巨人移籍の決め手について「すごく悩みました。最後は自分に改めて問いかけてどこでプレーしたいのか。熱意のあるオファー、お言葉をいただいたジャイアンツでプレーしたいと思いました」と明かした。

米大リーグ挑戦を目標に今オフに海外ＦＡ権を行使。ＭＬＢ球団からのメジャー契約もあった中で、国内外で複数球団の争奪戦となり右腕は新天地に２年ぶりの覇権奪回を目指す巨人を選んだ。３年総額１３億円（推定）の大型契約を結び背番号は４３に決定。先発起用が基本線だが、ストッパーとして登板する可能性も残されている。

三重中京大から１２年度ドラフト２位で楽天に入団。ルーキーイヤーから１５勝を挙げて新人王に輝き、２年目から５年連続奪三振のタイトルを獲得するなど日本球界を代表する右腕になった。 ２４年からは抑えに転向し５４登板で３２セーブを記録しセーブ王にも輝いた。昨季は自己最多の５６試合に登板し３勝４敗１６セーブ、１０ホールド、防御率３・０５を記録。通算１２０勝、４８セーブと実績も経験も申し分ないベテランが２年ぶりのＶ奪回を目指す阿部巨人に加わる。

右腕は「１１年間先発をやり２年間リリーフとして戦った。その経験、自分のプレースタイルとすごく評価していただいたと感じました」と、巨人のオファーに感謝した。