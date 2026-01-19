¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û ¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤â¹Ô¤±¤Ê¤¤¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡ÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù°é»ù¤Î¶ìÇº¤òÅÇÏª
²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2025Ç¯9·î¤Ë½Ð»º¤·¤¿ÁÐ»Ò¤ÎÃË¤Î»Ò¤Î°é»ù¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÆü¾ï¤ä¡¢3·î1Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÉüµ¢¥é¥¤¥Ö¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬55.5Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÉ½ÌÀ¡£1985Ç¯5·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÃæÀî¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö5¡×¤Ï¥é¥Ã¥¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢ÁÐ»Ò¤Î°é»ù¤ËÊ³Æ®Ãæ¤Ç¡¢¡ÖÌëÃæ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡¡¥¥ã¥Ñ¤ò¤³¤¨¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¤¤í¤¤¤í½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÅÇÏª¡£É×¤¬¥®¥Ã¥¯¥ê¹ø¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É²ÈÄí¤Ç¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÁÐ»ÒÏ¢º¿µã¤¡×¤È¤¤¤¦À®Ä¹ÃÊ³¬¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁÐ»Ò°é»ù¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÊªÍýÅª¤Ë¼ê¤¬¤¿¤ê¤Ê¤¤¡¢ÂçÊÑ¤È¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤â¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¿Í¤Ë½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤¤ÈÆ°¤±¤Ê¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤´¤ÈÅÉ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æº®Íð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢½é¤á¤Æ¤Î°é»ù¤Ë¸ÍÏÇ¤¦ËÜ²»¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¡¡¤Þ¤â¤ë¤«¤é¡¡´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¾¡¤Ä¤«¤éÁ´Á³Âç¾æÉ×¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¤ÈÂçÊÑ¤É¤Á¤é¤â³Ú¤·¤¤¤«¤é¡ª¡×¤È¡¢Â©»Ò¤¿¤Á¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤È¶¯¤¤·è°Õ¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï3·î1Æü¤ËÉüµ¢¥é¥¤¥Ö¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥À¥ó¥¹¤â¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó²Î¤¦¤è¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»º¸å¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ë¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Îµ¡·ù¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤È¤ë¤¾¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁÐ»ÒÂçÊÑ¤À¤±¤É³Ú¤·¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï°é»ù¤ÎÂçÊÑ¤µ¤È´î¤Ó¤ÎÎ¾Êý¤òÁÇÄ¾¤ËÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Öº£Æü¤â¾Ð´é¤Ç¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤Í¡×¡ÖÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¡Á¡¡´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡¡¿¼¸ÆµÛ¡¡¿¼¸ÆµÛ¡×¡Ö¤·¤ç¤³¤¿¤ó¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡ªÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡ª¡ª¡×¡ÖÁ´Éô¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¤»¤¤¡ª»Ò°é¤Æ¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
