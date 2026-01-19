飼い主さんの口から発せられた『美容院』と『病院』を聞き間違えてしまった柴犬さん。何度も何度も説明し直すものの、車内では文句が止まらなくて…？

まるで小さな子どものような行動、微笑ましい光景は記事執筆時点で15.1万回を超えて表示されており、反響が寄せられることとなりました。

【動画：『美容院』と『病院』を聞き間違えた犬→想定以上だった『まさかのリアクション』】

『美容院』と『病院』を聞き間違えた犬

Xアカウント『@shibaasamurasan』に投稿されたのは、柴犬「あさむらさん」のお姿。

この日、あさむらさんは飼い主さんから『びよーいん行くよ』と言われたのだそう。あさむらさんの頭にまず浮かんだのは…どうやら『病院』だった模様。

想定以上に文句を言う光景が話題に

しかし、飼い主さんが伝えたかったのは『病院』ではなく『美容院』。誤解を解くために『キレイキレイ行くよ』と伝えてみるものの、あさむらさんは完全に疑心暗鬼になってしまったよう。

車に乗ってからも説得を続けるものの…どうにもこうにも、納得がいかないあさむらさんは文句が止まらなかったといいます。

『キューン』と鼻を鳴らしたり、『ワンッ！』と小さく吠えてみたり…その様子はまさにブツブツ、文句を言っている小さな子どものようだったのだとか。

『大丈夫！病院じゃないよ』と、声を掛けられるものの、ガクガクブルブルと震えながら文句を言い続けるあさむらさんのお姿は多くの人々をクスッと笑顔に、そしてほっこりと和ませることとなったのでした。

この投稿には「美容院と病院の発音はなかなか分かりにくいよね」「むしろ、美容院と病院を聞き分けられてるのが偉い」「申し訳ないけど…ガクガクブルブルしてるの可愛い」「大丈夫よー！」など多くのコメントが寄せられています。

人間味に溢れる柴犬の女の子♡

あさむらさんは、人間味溢れるお喋り上手な女の子。甘えん坊で構ってちゃん、とにかくご家族には自分の意思を伝えたい！と、たくさんお喋りしてくれるのも魅力のうちのひとつです。

ご家族に溺愛されながら、自分らしくマイペースに幸せに暮らしているあさむらさんのお姿は、日々柴犬の魅力やたくさんの癒しを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@shibaasamurasan」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。