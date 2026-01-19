ギャル曽根「全女子好きじゃない？」“はんぺん”トーストアレンジを絶賛「天才！」

ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【パーティー】みんなで推しの食べ方を持ち寄ってトーストアレンジ大会！第8弾！！』という動画を投稿。動画では、ギャル曽根さんがスタッフの方々と一緒に、食パンを使ったさまざまなアレンジメニューを紹介してくれました。今回はその中でも、ギャル曽根さんが“全女子が好き”と絶賛したレシピを紹介します！

【関連】田中みな実もどハマり♪モリモリ食べられるサラダレシピ「分量適当でも美味しい」

動画内で紹介されたのは、スタッフさんが考案したという、こちらの“はんぺん”を使ったアレンジ♪

◼︎ふわふわ“はんぺん”トースト

【材料】食パン 1枚はんぺん 半分明太子 30gマヨネーズ 適量バター 少量

【レシピ】（1）はんぺん・明太子・マヨネーズをアイラップ等のビニール袋に入れて、はんぺんを粗めに潰すように混ぜる（2）食パンにバターを塗り、（1）を広げながら乗せる。（3）トースターで焼けば完成

こちらのアレンジを見ながらギャル曽根さんは「本当面白い」「食べてみたい！」と発想に驚きつつ、興味津々の様子でした。

◼︎美味しさにギャル曽根さんも衝撃

出来上がったトーストを試食をしたギャル曽根さんは、「死ぬほど美味しい」「こっっわ！めっちゃ美味しい」と大絶賛。

そして「はんぺんのふわふわの食感」「全女子好きじゃない？これ」「天才！」と終始感心した様子を見せ、他のスタッフさんも「うまっ！」「いいね！これ」とコメントされていました。

■動画もチェック

動画内では、このほかにも、ギャル曽根さん考案のトーストアレンジレシピも紹介されています。ぜひチェックしてみてくださいね。