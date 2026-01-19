19日(月)はスッキリしない天気で、この時間は雨の降っているところがあります。



ただ、この雨が20日(火)は雪に変わりそうです。



◆今後の天気の移り変わり

19日(月)夜9時遅くには、山沿いも含めて広く雨が降るでしょう。

平地では日付が変わってから次第に雪になり、20日(火)朝は各地で雪が降るでしょう。山沿いでは雪が強まるところもありそうです。その後、日中は雪が降るのは山沿いが中心になりますが、夜にはまた各地で雪が降り、山沿いでは一部降雪が強まるでしょう。



◆予想降雪量［19日(月)夜～20日(火)朝にかけて・多いところ］

上・中・下越の山沿いで15cm、平地では最大5cmの予想です。



◆予想降雪量［20日(火)朝～夕方にかけて・多いところ］

上・中越の山沿いで25cm、下越の山沿いで20cm、平地では多いところで5cmの予想です。



20日(火)のうちは極端な大雪にはならないでしょう。ただ、21日(水)からは強烈な寒波が襲来する見通しです。



◆21日(水)午前9時の寒気の予想

非常に強い寒気が県内付近に流れ込むでしょう。このため、21日(水)からは雪の降り方が強まり大雪となるところがありそうです。



◆24時間予想降雪量［20日(火)夜～21日(水)夕方にかけて・多いところ］

山沿い 70cm

平地 20cm

佐渡 10cm



◆24時間予想降雪量［21日(水)夜～22日(木)夕方にかけて・多いところ］

山沿い 100cm

平地 50cm

佐渡 30cm



そして、この強烈な寒気は25日(日)ごろにかけて長い期間居座る見込みで、この間 平地も含めて【警報級の大雪】になるところがありそうです。



北陸地方整備局やNEXCOは、国道や高速道路で予防的通行止めを行う可能性があるとしていて、出来るだけ外出を控えるよう呼びかけています。どうしても移動が必要な場合は、万が一に備えてスコップや暖を取るもの・非常用の食料やトイレなどを車に積んで出かけるようにしてください。



そのほか、20日(火)のうちにガソリンを満タンにしておくこと・食材を多めに買っておくなど、大雪への備えを明日のうちに必ず済ませておいてください。