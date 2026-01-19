北朝鮮による拉致被害者・横田めぐみさんの母・早紀江さんらが、拉致問題担当大臣を兼務する木原稔官房長官と面会し、拉致問題の早期解決を訴えました。



19日午後、総理官邸で木原官房長官と面会した横田早紀江さん。めぐみさんが通っていった新潟市の寄居中学校の同級生らと共に、拉致問題の早期解決を求める署名2万8827筆を木原官房長官に手渡しました。



■めぐみさんの母・横田早紀江さん

「命がなくなろうがなにしようがなんでもいたしますので、今年こそ何らかの形で良い動きがありますようにお願いいたします。」



■木原稔官房長官

「高市内閣一丸となって、拉致担当大臣として先頭に立って必ず取り戻します。」



早紀江さんは、2月に90歳の誕生日を迎えます。