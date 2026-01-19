これからの気象情報です。

20日(火)は各地で雪で、降雪が強まるところもありそうです。



◆警報・注意報

現在、沿岸部を中心に風雪・強風・波浪注意報、積雪の多い地域にナダレ注意報が出ています。



◆1月20日(火)天気

・上越地方

断続的に雪が降り、山沿いでは朝晩を中心に降雪が強まるでしょう。

平地では、20日(火)のうちはまとまった積雪にはならない見込みです。



・中越地方

沿岸部では、朝はミゾレのところも、日中は細かい雪が降りそうです。

山沿いでは、午前中はやや降雪が強まり新たに雪が積もるでしょう。



・長岡市と三条市周辺

一日を通して雪が降ったりやんだりしますが、大きく積もるほどではないでしょう。

ただ、気温の低い状態が続くため路面の凍結には注意が必要です。



・下越：新潟市周辺と佐渡

所々で雪が降り、各地で震える寒さになるでしょう。

吹雪いて見通しが悪くなるところもありそうです。車の運転など十分に注意ください。



・下越：村上市から聖籠町

朝のうちは、山沿いを中心に降雪が強まるでしょう。

また、山沿いでは気温の低い状態が続くため、水道の凍結に注意が必要です。



◆風と波

各地で風が強まり、下越と佐渡は荒れた天気になるでしょう。

波は、上・中越でのち4m、下越・佐渡でのち5mの予想です。



◆週間予報

この先、25日(日)ごろにかけて非常に強い寒気が居座り、平地も含めて【警報級の大雪】になるところがあるでしょう。

交通障害が発生する可能性もあるため、予定の見直しを検討し出来るだけ外出を控えてください。



21日(水)から長期間の大雪になりそうです。備えは必ず20日(火)のうちに済ませてください。