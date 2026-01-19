20日は各地で雪に 降雪が強まるところも、各エリアの雪状況は？【これからの天気(1月19日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
20日(火)は各地で雪で、降雪が強まるところもありそうです。
◆警報・注意報
現在、沿岸部を中心に風雪・強風・波浪注意報、積雪の多い地域にナダレ注意報が出ています。
◆1月20日(火)天気
・上越地方
断続的に雪が降り、山沿いでは朝晩を中心に降雪が強まるでしょう。
平地では、20日(火)のうちはまとまった積雪にはならない見込みです。
・中越地方
沿岸部では、朝はミゾレのところも、日中は細かい雪が降りそうです。
山沿いでは、午前中はやや降雪が強まり新たに雪が積もるでしょう。
・長岡市と三条市周辺
一日を通して雪が降ったりやんだりしますが、大きく積もるほどではないでしょう。
ただ、気温の低い状態が続くため路面の凍結には注意が必要です。
・下越：新潟市周辺と佐渡
所々で雪が降り、各地で震える寒さになるでしょう。
吹雪いて見通しが悪くなるところもありそうです。車の運転など十分に注意ください。
・下越：村上市から聖籠町
朝のうちは、山沿いを中心に降雪が強まるでしょう。
また、山沿いでは気温の低い状態が続くため、水道の凍結に注意が必要です。
◆風と波
各地で風が強まり、下越と佐渡は荒れた天気になるでしょう。
波は、上・中越でのち4m、下越・佐渡でのち5mの予想です。
◆週間予報
この先、25日(日)ごろにかけて非常に強い寒気が居座り、平地も含めて【警報級の大雪】になるところがあるでしょう。
交通障害が発生する可能性もあるため、予定の見直しを検討し出来るだけ外出を控えてください。
21日(水)から長期間の大雪になりそうです。備えは必ず20日(火)のうちに済ませてください。
