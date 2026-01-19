３６年ぶりの真冬の選挙に与野党も準備を進めています。



高市首相が表明した今回の解散を、マチの人はどのように受け止めているのでしょうか。



（マチの人）「いろんな問題が山積されているけど、なに一つ解決できていない。また解散、自分たちのことばっかり考えている」



（マチの人）「高市さん自身は人気ある。自民党を増やしたいからね、そこでどうなるか、公明党と分離したからね」



（マチの人）「争点がまず何なのか、どんな選挙になるか不安だし、選挙が終わったあと消費税とか生活がどう変わっていくか気になります」





高市首相が表明した通常国会冒頭の衆議院解散。衆院選は１月２７日公示、２月８日投開票の日程が有力とされていて、解散から１６日間で勝敗が決まるのは戦後最短のスケジュール、真冬の総選挙は３６年ぶりとなります。１７日、札幌市内で北海道新幹線の工事現場を視察したのは、北海道１２区選出の自民党・武部新衆議院議員。厳しい選挙戦が予想されると口にしました。（自民党 武部新衆院議員）「厳しい戦いになると思いますよ。新党ができましたし。ただ選挙は足し算引き算じゃないので、しっかりと票の掘り起こし、後援会・自民党支部力を合わせて選挙戦を戦いたい」

自民党にとって脅威となるのが、これまで選挙協力してきた公明党と野党第一党の立憲民主党が結成した「中道改革連合」。



公明党の佐藤英道衆議院議員は新党に合流する意向を表明。



（立憲民主党 逢坂誠二衆院議員）「がんばろー！」



立憲民主党道連も１８日、次期衆院選に現職の１２人全員が「中道改革連合」から出馬する方針を確認しました。



前回、北海道１２区で落選し比例復活した川原田英世衆議院議員は、「公明票」の上積みに期待を寄せます。



（立憲民主党 川原田英世衆院議員）「小選挙区で公明党が応援してくれるのはうれしいこと。それぞれの地域で公明党の皆さんがどのように考えているのか意見交換したい」



一方、国民民主党道連は北海道１区から３区のいずれかで臼木秀剛衆議院議員の擁立を決め、最終調整していることがわかりました。



（国民民主党 臼木秀剛衆院議員）「札幌市内の選挙区で国民民主党の政策を訴求できる、さらには政党としてみなさまに姿を示せる選挙区を選んでいこうということで、小選挙区の立候補は決めました」



すでに立憲の現職１２人を推薦している双方の支持団体・連合北海道は、国民民主党のこうした動きを非難しました。



（連合北海道 須間等会長）「（国民民主党が）小選挙区から立候補するのは与党を利することになる。小選挙区から国民民主党がでるのは受け入れがたい」



野党の動きが激しくなる中、与党はどう出るのか。



衆議院の解散は２３日です。