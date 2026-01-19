わずか1年半で3度目の国政選挙が濃厚です。

高市総理は、通常国会冒頭の23日に衆議院を解散する意向を表明しました。

与野党の枠組みが変わったことで、熊本でも動きが活発になっています。



解散から異例の短期決戦となる次の衆議院選挙。

熊本4つの小選挙区のうち特に注目されるのは、有権者が最も多い「1区」です。



17日、熊本市には自民党の現職・木原稔官房長官の姿が…。



■熊本1区 現職･木原稔官房長官

「選挙戦に突入した際には本当に皆様方だけが頼りになります。ぜひとも変わらぬご支援をいただきたい」

内閣の要ともいえる官房長官の木原さん。選挙期間中も危機管理の観点から熊本に戻れないといいます。



■熊本1区 現職･木原稔官房長官

「きょうをもっておそらく地元に帰ることはできないと思いますが、あしたからは国全体のことを考えながら、官房長官としての仕事を全うすべく官邸で自らの職責を果たしていきたい」



野党側も動きが活発に。19日、公明党の県本部を訪れたのは…。



■熊本1区に立候補予定（立憲・新）鎌田聡氏

「公明党の皆様のご支援を頂きたく、きょう参りました。よろしくお願いします」

1区から立候補を予定する立憲民主党の鎌田聡さん。

立憲民主党と公明党が結党した「中道改革連合」に加わる意向を示しています。



■熊本1区に立候補予定（立憲・新）鎌田聡氏

「それぞれの党が中道改革連合を支えていくので、一緒になって頑張っていけると確信をしている」



■公明党県本部 城下広作代表

「具体的に煮詰めて早く返事を出そうという形で、一両日中になるべく早く返事する必要があると思った」

熊本1区には、参政党の新人･山口誠太郎さんも立候補を表明しています。