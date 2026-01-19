µð¿ÍÆþ¤ê¤ÎÂ§ËÜ¹·Âç¡¡ºÆ¤Ó¶¦Æ®¤ÎÅÄÃæ¾Âç¤È¡Ö°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×
¡¡³ÚÅ·¤«¤é³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·µð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¤¿Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê35¡Ë¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£3Ç¯Áí³Û13²¯±ß¡Ê¿äÄê¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö43¡×¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÄÌ»»120¾¡¡¢48¥»¡¼¥Ö¤È¼ÂÀÓ½½Ê¬¤Î±¦ÏÓ¡£³ÚÅ·¤Ç¤âÆ±Î½¤À¤Ã¤¿ÅÄÃæ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´¶¾ð¤¬¤¢¤ë¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£µð¿ÍÆþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¡È°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â§ËÜ¤ÏºòÇ¯11·î¤Ë³¤³°FA¸¢¤Î¹Ô»È¤òÀë¸À¡£¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÂè°ì¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÂÔ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤¬ÄäÂÚµ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤êÆñ¹Ò¤·¤¿¡£ÊÆµåÃÄ¤«¤é¤â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾ò·ï¤ä´Ä¶ÌÌ¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¸«Á÷¤Ã¤¿¡£¹ñÆâ¤ÎÊ£¿ôµåÃÄ¤«¤é¤â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢µð¿ÍÆþ¤ê¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯11·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¹ñÆâFAÀë¸À¤·¤¿¾¾ËÜ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢20Ç¯¥ª¥Õ¤Î³áÃ«¡¢°æÇ¼¡Ê¤È¤â¤ËDeNA¤«¤é¡Ë°ÊÍè5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆ±°ìÇ¯¤Ë2¿Í¤ÎFAÊä¶¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þÂ§ËÜ¡¡¹·Âç¡Ê¤Î¤ê¤â¤È¡¦¤¿¤«¤Ò¤í¡Ë1990Ç¯¡ÊÊ¿2¡Ë12·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¼¢²ì¸©½Ð¿È¤Î35ºÐ¡£È¬È¨¾¦¡¢»°½ÅÃæµþÂç¤ò·Ð¤Æ2012Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç³ÚÅ·ÆþÃÄ¡£1Ç¯ÌÜ¤Î13Ç¯¤Ë¤Ï³«ËëÅê¼ê¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¿·¿Í¤Ç99Ç¯¤Î¾¾ºä¡ÊÀ¾Éð¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë15¾¡¤òµó¤²¿·¿Í²¦³ÍÆÀ¡£23Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏÀèÈ¯°ì¶Ú¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢24Ç¯¤«¤é¼é¸î¿À¤ËÅ¾¸þ¡£ºòµ¨¤Ï56»î¹ç¤Ç3¾¡4ÇÔ16¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦05¡£NPBÄÌ»»¤Ï373»î¹ç¡ÊÀèÈ¯259»î¹ç¡Ë¤Ç120¾¡99ÇÔ¡¢48¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦12¡£1¥á¡¼¥È¥ë78¡¢82¥¥í¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£