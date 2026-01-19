熊本県と熊本市は19日、県内14の児童自立生活援助事業所に対し、運営費を誤って支給していたと発表しました。その金額は6年間で約2億3000万円にのぼっています。



県と熊本市は、児童養護施設などを退所した子どものうち、引き続き支援が必要な子どもに支援を行う「児童自立生活援助事業所」に対し、毎月、運営費を支給しています。



県福祉総合相談所と熊本市児童相談所によりますと、2025年1月、事業所から入所状況の申告があった際に国の要綱を確認したところ、運営費を多く払っていたことが発覚しました。

これを受け過去に遡って確認したところ、経理処理の書類が残っている2019年度から昨年度までの6年間で、県内の6法人14事業所に対し、多く支給していたり逆に少なく支給していたりしていたことが分かりました。多く支給した分と少なかった分を相殺すると、県が約1億700万円、市が約1億2300万円多く支給していたということです。

県と市は、各法人に対し過払い分の返還についての説明を行っていて、会計処理の手続きが整い次第、返還を求めていくということです。

運営費支給の対象となる児童数の算出ルールや支給対象となる期間の認識を誤っていたことなどが原因で、県と熊本市は今後、運営費請求の手引きを作成し、事業所などを対象とした説明会を毎年開催するとしています。