¡¡¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×½÷»Ò£×ÇÕÂ¢²¦Âç²ñ¡Ê£²£°Æü³«Ëë¡¢¥¢¥ê¥ª¥ó¥Æ¥Ã¥¯Â¢²¦¥·¥ã¥ó¥Ä¥§¡Ë¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤¬£±£¹Æü¡¢»³·Á»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡££´Âç²ñÏ¢Â³¤Î¸ÞÎØÂåÉ½Æþ¤ê¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤¿¹âÍüº»Íå¡Ê¥¯¥é¥ì¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Î»Ù¤¨¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÞÎØ¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð£´ÅÙÌÜ¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ù¤¨¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¡£·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬²¸ÊÖ¤·¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Îº®¹çÃÄÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ä°ãÈ¿¤Ç¼º³Ê¤È¤Ê¤ê£´°Ì¤Ç¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡Ö¶¥µ»¤ò¼¤á¤ë¤«¼¤á¤Ê¤¤¤«¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿È¤ò°ú¤¯¤³¤È¤â¤è¤®¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¼¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î½þ¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¶¥µ»¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤·¡¢¶¥µ»Â³¹Ô¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÉ½¾´Âæ¤³¤½¤Ê¤¤¤¬¡¢Ãæ¹ñ¡¦Ä¥²È¸ý¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä¾¶á¤Î¸Ä¿ÍÂè£±£·Àï¤Ï£¶°Ì¡¢Æ±£±£¸Àï¤Ï£´°Ì¤ÈÉüÄ´µ¤ÇÛ¡£¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Î½õÁö»ÑÀª¤Ë¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤³¤³¿ôÀï¤Ç¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¡¢ÎÉ¤¤Ä´»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¾è¤ê¹þ¤ß¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Â¾¤ÎÁª¼ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ»ä¤¬Â¤¬Ã»¤¤¤Î¤Ç¡¢¥²¡¼¥È¤ò½Ð¤ë¤È¤¤ËÂ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Æ¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç°ÂÄê¤·¤¿°ÌÃÖ¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ä´»Ò¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¿Í×°ø¤«¤Ê¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ¤Þ¤Ç¤Ïº®¹çÃÄÂÎ£±Àï¤ò´Þ¤á¤Æ·×£·Àï¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ïº£²ó¤ÎÂ¢²¦Âç²ñ¡¢£²£³Æü³«Ëë¤Î»¥ËÚÂç²ñ¤È£´Ï¢Àï¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£¹âÍü¤Ï¡ÖÂ¢²¦¡¢»¥ËÚ¡¢¡Ê¥É¥¤¥Ä¤Î¡Ë¥Ó¥ê¥ó¥²¥ó¤Î£±Àï£±Àï¤¬¡¢¸ÞÎØ¤Ç¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÀ®ÀÓ¤ò½Ð¤»¤ë¤«¤Ë´Ø¤ï¤ëÂç»ö¤Ê»î¹ç¤À¤È»×¤¦¡£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò½¸Ãæ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÞÎØ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤éÈô¤Ù¤¿¤é¡×¤È»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£