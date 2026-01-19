【福本伸行特集！】ヒリつく裏社会！『賭博黙示録 カイジ』『アカギ−闇に降り立った天才』などの作品がKindleで読める！【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では幅広いジャンルの作品を楽しむことができる。本記事では、「Kindleストア」で読めるタイトルの中から、福本伸行作品を厳選してご紹介。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
アカギ
■賭博黙示録 カイジ
価格：396円(Kindle Unlimitedなら0円！)
賭博黙示録 カイジ
上京後、自堕落な日々を過ごしていた伊藤開司（カイジ）は、ある日金融業者の遠藤により、かつて自分が保証人になっていた借金を押しつけられる。遠藤に誘われるままカイジは負債者に借金一括返済のチャンスを与えるというギャンブル船「エスポワール」に乗り込む。そこで行われるのはカード12枚を使った「限定ジャンケン」。うまく勝てば借金は帳消しだが、負ければ命の保証は無いというものだった……。1998年に雑誌「ヤングマガジン」で連載を開始すると同時に大人気になった福本伸行の代表作。
■アカギ−闇に降り立った天才
価格：396円(Kindle Unlimitedなら0円！)
アカギ−闇に降り立った天才
昭和33年、高度成長期真っ只中の時代。雨降りしきるある夜、とある雀荘でヤクザ相手に命がけの勝負を挑んでいた南郷は徐々に窮地に追い込まれていた。その時突然、ずぶぬれになった一人の少年が雀荘に入ってきた。少年にただならぬ気配を感じた南郷は、麻雀牌すら握ったことのない彼に代打ちをさせる。このときから伝説が始まった。少年の名は赤木しげる。のちに「神域の男」と呼ばれる男である。
■天−天和通りの快男児
価格：396円(Kindle Unlimitedなら0円！)
天−天和通りの快男児
超心理麻雀漫画「アカギ」の主人公・赤木しげるが大人になって登場！主人公、天が率いる東代表のメンバーの一員として西代表との東西戦に臨む。老アカギ、カッコイイです。歳食った分いい感じに丸くなってます。ほとんど主役の存在感。スピンオフ作品として、「アカギ」が生まれたのも納得です。終盤、激アツです。心に響く名台詞の数々・・・。人生観変わります。
■最強伝説 黒沢
価格：440円(Kindle Unlimitedなら0円！)
最強伝説 黒沢
2002年12月、土木作業監督・黒沢（くろさわ）は、自分の人生があまりにも満ち足りていないことに焦りを覚え、「人望が欲しい・・・！」という自らの欲求に気付く。44歳の誕生日を迎え、それを機に生き方を変えようと奮闘する。「カイジ」「アカギ」「銀と金」とは、また違う福本ワールドがここにある。
■１日外出録ハンチョウ
価格：792円
2026/1/29 23:59 まで無料！
１日外出録ハンチョウ
地の獄…！ 底の底…！ 帝愛地下労働施設…！ 劣悪な環境である地下にいながら「1日外出券」を使い、地上で贅の限りを尽くす男がいた…！ その名は大槻…！ E班・班長にして、1日を楽しみ尽くす匠…！ 飲んで食って大満喫…！ のたり楽しむ大槻を描く、飯テロ・スピンオフ第1巻‥！
※本ページで紹介する情報は、2026年1月19日12時現在のものです。
