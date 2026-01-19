3月投開票の石川県知事選挙を巡り、県政界の動きが慌しくなっています。現職と前金沢市長による前哨戦。それぞれの動きを追いました。



激戦となった前回の戦いが再び…



再選を目指す現職の馳浩氏、前金沢市長の山野之義氏、再び戦うことになった2人は、年明けから激しい動きを見せている。



元日。地元の神社に姿を見せた馳氏。



「よっし」



新年を迎えて願ったのは…



現職・馳 浩 氏：

「一日も早く復旧復興が進みますようにと、石川県政を私がリードしていくんだという強い責任感を持ってですね、やっていく必要があると思ってます」





同じ頃。「おはようございます。ことしもよろしくお願いします」山野氏も地元の神社で初詣。こちらも願うのは…前金沢市長・山野 之義 氏：「大きな戦いがありますので、そこで大願成就できるようにということで、誓ってまいりました。県民の皆さんの思いを聞きながら、それに応えていく、そんな形になれば」知事選挙の告示まであと1か月余り。年末年始、2人の陣営は動きを強めていた。現職・馳 浩 氏：「兼六園の再整備、本格的な整備をし、機能強化をし、何としても兼六園の県有化を進めていきたい」これまで公務を優先し、控えていた街頭演説を積極的に行う馳氏。「復興と挑戦」をテーマに支持を呼びかけていた。いち早く馳氏の推薦を決めた自民党石川県連も選対本部を発足し、支持を固めている。自民党石川県連・岡田 直樹 会長：「この知事選挙、大きな選挙であり、また、まったく油断大敵、気を一瞬もゆるむことができない」陣営の枠組みも拡大。連合石川は馳氏への推薦を決めた。現職・馳 浩 氏：「春闘が満額回答を勝ち抜くことができるように、お互いの春闘も、勝ち抜くことができるように」一方の山野氏。前金沢市長・山野 之義 氏：「能登知事室というようなものを作り、しっかりと腰を据えて能登の皆さんに寄り添っていきながら、気持ちだけではなくて、形の上でも寄り添う姿勢を明確にしていきながら、施策に取り組んでいきたい」こちらも年末から積極的に各地を飛び回り、支持を広げていた。掲げるのは「まっすぐ県民目線」。自らの選挙を手伝うボランティア向けの顔合わせイベントでは…山野之義氏の長男・山野 広貴 さん：「まっすぐ県民目線、本人の政治姿勢を示す言葉ですけれども、みんなで写真を撮れたら」「まっすぐ～」個人のネットワークで集まった支援者たちに、一致結束を呼び掛け支持拡大を狙う。山野之義氏の長男・山野 広貴 さん：「(山野氏は)その親しみやすさっていうのが一つあるのかなと思うので、特にSNSを私であったり、私の妻とか含めて家族で運営しているので、SNSで素の山野之義を出していきたいなと思っています」こうした中、17日、それぞれの陣営は同じ日に事務所開きを行った。馳陣営には集まったのは、石川県内の市町のトップも含め600人余り。前石川県知事・谷本 正憲 氏：「完全装備。風邪をひいたら大変だから」さらにこの日、陣営が招いたのは28年間、知事を務めた前職の谷本正憲氏だ。前石川県知事・谷本 正憲 氏：「被災地の復興についても、これからは私は本番だと思います。こういった問題にしっかり果敢に取り組んでいただけるのは、私は馳氏をおいて他にはないと思います」選挙に向けた事務所開きに参加したのは、初めてだという谷本氏。その理由について…前石川県知事・谷本 正憲 氏：「次の4年間というのは、能登復興の復旧の、いわば正念場の4年間を迎えるわけ。その時に舵取りは、誰が一番ベターなのかって考えると、やっぱり馳さんしかいないんじゃないのかね」前回選では保守の分裂した戦いとなり、谷本氏の支持が厚かった能登で苦戦した馳氏。輪島市選出・宮下 正博 石川県議：「よく来てくれたなと思って、能登には谷本前知事の思い入れがありますから、ファンも多いですから、来ていただくと大変大きな意味合いがある」今回、能登の票を掘り起こしたい陣営にとって、谷本氏の応援は追い風と意気込む。同じ日の午後。「皆さん、よろしくお願いします」馳陣営と同じく山野陣営も事務所開き。ボランティアの他に、山野氏の支援を決めた国民民主党の幹部らも集まった。国民民主党石川県連・小竹 凱 代表：「石川県のことは石川県が決めると、(山野氏の)思いに私も感銘を受け、まっすぐ県民目線の訴えを、皆さんとともに作っていこうではありませんか」今回も個人で山野氏を支援する県議は、若い支援者を前回より増やし、SNSなどをフル活用して支持拡大を狙っている。山野氏支援・喜多 浩一 石川県議：「今回は若い人もたくさん入っていただいているので、能登にも加賀にも時間がある限りお邪魔して、山野之義がやってきたことを訴えたいと思います」徐々に熱を帯びる前哨戦。現職・馳 浩 氏：「被災地の復興と、誇りある石川県を前進させていく、馬車馬の先頭に立ちたい」前金沢市長・山野 之義 氏：「行政のトップで11年、この経験は県政のトップになっても、必ず活きてくる」石川の未来を託す知事の座を懸けた戦い。春の決戦に向けた動きは、激しさを増している。