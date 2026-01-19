渋谷PARCO、コラボカフェ「ONE PIECE CAFE GENE」を2月7日より開催「名シーン」テーマのメニューが登場
東映アニメーションとパルコは、TVアニメ「ONE PIECE」との期間限定コラボレーションカフェ「ONE PIECE CAFE GENE」を東京・渋谷PARCO 6Fにリニューアルオープンする「THE GUEST CAFE BY PARCO」にて2月7日より期間限定で開催する。
本コラボカフェは「ONE PIECE」のさまざまな「名シーン」をテーマに、麦わらの一味をはじめとするキャラクターたちのドラマを追体験できるような特別なコラボメニューが登場する。
第1弾のメニューとして、ファンなら一度は食べてみたいと願った“水水肉”を再現した「麦わら塩ラーメン～水水肉～」や、作品上ではセリフのみで登場し、いったいどんな食べ物なのかと想像をかき立てたMr.2 ボン・クレーの大好物“タコパ”が展開する。
そのほか、ナミや、ウソップ、チョッパーの名シーンを再現したメニューや、限定カップにて提供するキャラクターオリジナルドリンクなどがラインナップ。
また、併設されたグッズショップでは、麦わらの一味の躍動感あふれるキービジュアルや、さまざまな名シーンに登場した際の衣装を身に着け、食べ物を持ったキュートなミニキャライラストを使用したグッズが販売される。
コラボカフェは東京・渋谷PARCOのほか、大阪・心斎橋PARCO、愛知・名古屋PARCOにて2026年春より順次開催を予定している。
オリジナルコラボレーションメニュー
麦わら塩ラーメン～水水肉～
価格：1,980円
サンジのバラティエまかないセット
価格：1,870円
「“雷”が効かないの!!? ゴムだから!!!」神・エネルびっくりサンドイッチ
価格：2,530円
ナミのみかん大福～ベルメールさんのみかんソースを添えて～
価格：1,760円
「おれは元から!!!ネガティブだァ!!!!」ペローナびっくりクッキーアイスサンド
価格：1,870円
チョッパーとドラムロックアイスプレート
価格：1,760円
「じょ～～～ダンじゃなァいわよーーーう!!!」タコパフェ
価格：1,870円
麦わらの一味オリジナルドリンク(第1弾）
価格：各990円
ゴーイング・メリー号ドリンク
価格：1,100円
【コラボ情報】- ONE PIECE スタッフ【公式】/ Official (@Eiichiro_Staff) January 16, 2026
コラボカフェ『ONE PIECE CAFE GENE』が
渋谷「THE GUEST CAFE BY PARCO」に
2.7(土)より期間限定オープン！
名場面をテーマとした
フード＆グッズがお楽しみいただけます🍴
また春頃より
心斎橋と名古屋でも順次開催予定です！
▼予約するhttps://t.co/x23OoOV6bP#ONEPIECE pic.twitter.com/8PbSUqTF1E
（C）尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション