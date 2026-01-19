【ONE PIECE CAFE GENE 東京・渋谷】 開催期間： 第1弾2月7日～3月30日 第2弾：4月以降

東映アニメーションとパルコは、TVアニメ「ONE PIECE」との期間限定コラボレーションカフェ「ONE PIECE CAFE GENE」を東京・渋谷PARCO 6Fにリニューアルオープンする「THE GUEST CAFE BY PARCO」にて2月7日より期間限定で開催する。

本コラボカフェは「ONE PIECE」のさまざまな「名シーン」をテーマに、麦わらの一味をはじめとするキャラクターたちのドラマを追体験できるような特別なコラボメニューが登場する。

第1弾のメニューとして、ファンなら一度は食べてみたいと願った“水水肉”を再現した「麦わら塩ラーメン～水水肉～」や、作品上ではセリフのみで登場し、いったいどんな食べ物なのかと想像をかき立てたMr.2 ボン・クレーの大好物“タコパ”が展開する。

そのほか、ナミや、ウソップ、チョッパーの名シーンを再現したメニューや、限定カップにて提供するキャラクターオリジナルドリンクなどがラインナップ。

また、併設されたグッズショップでは、麦わらの一味の躍動感あふれるキービジュアルや、さまざまな名シーンに登場した際の衣装を身に着け、食べ物を持ったキュートなミニキャライラストを使用したグッズが販売される。

コラボカフェは東京・渋谷PARCOのほか、大阪・心斎橋PARCO、愛知・名古屋PARCOにて2026年春より順次開催を予定している。

オリジナルコラボレーションメニュー

麦わら塩ラーメン～水水肉～

価格：1,980円

サンジのバラティエまかないセット

価格：1,870円

「“雷”が効かないの!!? ゴムだから!!!」神・エネルびっくりサンドイッチ

価格：2,530円

ナミのみかん大福～ベルメールさんのみかんソースを添えて～

価格：1,760円

「おれは元から!!!ネガティブだァ!!!!」ペローナびっくりクッキーアイスサンド

価格：1,870円

チョッパーとドラムロックアイスプレート

価格：1,760円

「じょ～～～ダンじゃなァいわよーーーう!!!」タコパフェ

価格：1,870円

麦わらの一味オリジナルドリンク(第1弾）

価格：各990円

ゴーイング・メリー号ドリンク

価格：1,100円

（C）尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション