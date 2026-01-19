3時のヒロイン・ゆめっち「勇気出した」ミニスカ＆大胆ポーズで素足全開「お肌すべすべ」「生足綺麗」と反響
【モデルプレス＝2026/01/19】お笑いトリオ・3時のヒロインのゆめっちが1月18日、自身のInstagramを更新。ミニスカートでのコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】人気女性芸人「生足綺麗」と話題の開脚美脚ショット
ゆめっちは、「お久しぶりの気まぐれ私服コーデ投稿」とつづり、廊下で撮影したショットを投稿。ポイントは「もふぁもふぁのブーツ」で「最近ブラックコーデがお気に入り」と説明を加えている。
足元はボアのブーツ、大きなハローキティの模様が入ったオーバーサイズトップスというコーディネートで「ベロアのミニスカで生足は勇気出したぞ」とつづっており、「ポーズ迷子ちゃん」「シコふんじゃった」と思い切った不思議なポーズではあるものの、素脚の美しさが際立っている。
この投稿にファンからは「お肌すべすべ」「ナイス美脚」「生足綺麗」「お洒落なコーデとポーズが最高」「脚のラインが素敵」「ゆめっちさんらしくて好き」「全てが愛おしい」「どんどんミニはいて」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆ゆめっち、ミニスカコーデ公開
◆ゆめっちの投稿に反響
