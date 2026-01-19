吉田羊「昔々お付き合いした方とお泊まり」のときに“もやもや”したこと
女優の吉田羊が、1月18日に放送されたバラエティ番組「ちょっと聞いてよ！もやもやバカリ」（毎日放送）に出演。「昔々お付き合いした方とお泊まり」したときに、「なるほど…」と“もやもや”したことを告白した。
いろいろな“もやもや”について語り合う番組にゲスト出演した吉田は、ファッションの“もやもや”について、「昔々お付き合いした方とお泊まりをして。その方が寝るときに、パジャマのシャツをパンツインしてらっしゃったのを見て…『なるほど…』と思いました（笑）」と“もやもや”したことを告白。
吉田によると、「っていうのは、普段からすごく音楽のセンスも良いし、ファッションセンスも良いし、なんならちょっととんがって、『世の中に物申す！』みたいな方だったんで。『あっ、おなかに関しては保守的なんだ…」と思ってしまったという。
もともときっちりしている人なら「『おなか冷えるよねっ』と思えるんですけど、普段とんがってる方だったんで…そこは暴れないんだ。かわいいな、とは思いましたけど」と語った。
