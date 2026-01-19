「복세편살（ポッセピョンサル）」の意味は？【韓国の若者の悩み】から生まれた造語です！
韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。
「복세편살（ポッセピョンサル）」の意味は？
「복세편살（ポッセピョンサル）」という言葉を聞いたことありますか？
ヒントは、忙しさやストレスがたまった若者の間で生まれた造語。
「복세편살（ポッセピョンサル）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「複雑な世のなかを気楽に生きよう！」でした！
「복세편살（ポッセピョンサル）」は、「복잡한（ポッチャパン）」＝「複雑な」、「세상（セサン）」＝「世のなか」、「편하게（ピョナゲ）」＝「気楽に」、「살자（サルジャ）」＝「生きよう」の頭文字のハングルをとってつなげた韓国の造語です。
勉強、就職、人間関係などで様々な悩みを抱える若者の間で生まれた言葉で、韓国の文化や風習が何となく伝わってくる表現ですね。
あなたはわかりましたか？
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
