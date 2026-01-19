「복세편살（ポッセピョンサル）」の意味は？【韓国の若者の悩み】から生まれた造語です！

韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。

「복세편살（ポッセピョンサル）」という言葉を聞いたことありますか？

ヒントは、忙しさやストレスがたまった若者の間で生まれた造語。

「복세편살（ポッセピョンサル）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。