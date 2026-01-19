FR2とルルルンが出会った特別仕様。遊び心と実力を備えた限定フェイスマスクが登場

ストリートカルチャーを象徴する#FR2と、日本発のフェイスマスクブランドルルルンがコラボレーション。スキンケアの実用性と遊び心あるデザインを融合させた限定フェイスマスクが登場しました。毎日のケアを心地よく続けられる設計に、使うたび気分が上がる特別感もプラス。忙しい日常の中で、自分をごきげんに整える新しいスキンケア習慣として取り入れたい注目アイテムです♡

実力派シリーズをベースにした処方設計

今回のコラボレーションでは、ルルルンの中でも支持の高い「LuLuLun Precious」シリーズを採用。肌にしっかりとうるおいを届け、使い続けることで肌を土台※から整える設計が特徴です。

セラミドNP・NG・APをはじめ、植物由来の保湿成分やペプチド、乳酸菌発酵液などを配合し、毎日のケアで肌コンディションを安定させたい大人肌にも心強い内容となっています。

※角質層まで

#FR2らしさが光る限定デザインと香り

パッケージは#FR2のアイコンであるウサギを大胆にあしらった特別仕様。

さらに香りにもこだわり、#FR2の店内を思わせるフルーツとフローラルオゾンを組み合わせた清涼感のあるサボンタイプに仕上げています。

朝のお出かけ前はもちろん、夜のリラックスタイムにも心地よく寄り添い、スキンケアの時間そのものを楽しませてくれます。

続けやすさを考えた28日設計

LuLuLun collaboration with #FR2 Precious Balance Face Mask



価格：3,300円（税込）

肌のターンオーバー周期である約28日に着目し、シート7枚入りを4セットにした構成も魅力。無理なく習慣化しやすく、スキンケアをライフスタイルの一部として取り入れたい人にぴったりです。

スキンケアとしての確かな機能性と、日常に小さな楽しさを添える世界観が両立したコラボレーションとなっています。

内容量：シート7枚入り（エッセンス113ml）×4セット※バラ売り不可

原産国：日本

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

毎日のケアに、遊び心というスパイスを

実用性だけでなく、使うたび気分が上がる仕掛けが詰まった#FR2とルルルンの限定フェイスマスク。スキンケアを義務ではなく、自分を大切にする時間へと変えてくれる存在です。

数量限定だからこそ、気になる人は早めにチェックを。日常のルーティンに、ささやかな“ごきげん”をプラスしてみてはいかがでしょうか♪