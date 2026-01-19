「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が２０日、ＴｉｋＴｏｋに新規動画を投稿。競泳のリオ五輪金メダルの萩野公介氏と対談する様子を公開した。

西村氏は「金メダリストとしてよく聞かれる質問」を尋ねると、萩野氏は「金メダルって本当に金なんですか？と聞かれますね」と苦笑。西村氏も「意外と重いですよね」と実際に手にした感想を語った。

「金と銀を分けるものは何か。実力以外に、運や勝負強さは関係するのか」と問う西村氏に、「オリンピックには“オリンピックの女神様”がいる。どれだけ味方につけられるかが大事だと思う」と尊すぎる回答をした。

五輪の価値について、萩野氏は「ボクはオリンピックが大好き。あの大会を経験すると、他の大会で同じように集中力を発揮するのが難しくなるくらい、虜になる」「緊張というより、４年に一度の舞台に心を持っていかれてしまう」と“魔力”の存在を証言した。

一般の人に向けたアドバイスを聞かれると、「毎日絶好調な日はない。気分が乗らなかったり、体調がよくないときは逃げてもいいが、“その日のベストを尽くす”ことが大事。悪い練習を作らないことは、才能よりも意識の問題」と、努力の本質を語った。

対談を終えた西村社長は「金メダリストの方には、やはり何かが違う。この動画を通じて、その“オーラ”のようなものが伝われば」と感激。固い握手を交わした。