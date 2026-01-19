【ひらがなクイズ】空欄に入る共通の2文字は何？ ビジネスシーンで使われる言葉も
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、ビジネスシーンで使われるものからトロピカルな印象を与えるものまで、さまざまな言葉を集めました。パッとひらめくかどうかが勝負の分かれ目です！
□□いん
とこ□□
□□ばて
ヒント：ギラギラと太陽が照りつける南国を想像してみてください
▼解説
それぞれの言葉に「なつ」を入れると、次のようになります。
・なついん（捺印）
・とこなつ（常夏）
・なつばて（夏バテ）
「常夏」や「夏バテ」といった、暑い時期の言葉の中に、ビジネスで印鑑を押すことを指す「捺印（なついん）」が混ざっているのが面白いポイントです。同じ「なつ」という響きでも、季節の「夏」と、押すことを意味する「捺（なつ）」で、全く別の意味として使われていますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
