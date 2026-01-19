タレントの中川翔子さんは1月19日、自身のInstagramを更新。「インスタ55.5万人ありがとうございます！！」と投稿し、双子とのスリーショットを公開しています。（サムネイル画像出典：中川翔子さん公式Instagramより）

【写真】中川翔子、かわい過ぎる親子スリーショット

「心身ともに元気でいなきゃ」

中川さんは「インスタ55.5万人ありがとうございます！！　1985.5.5うまれだから5がラッキーナンバー　優しいコメントにいつも励まされています　本当にありがとうございますとつづり、15枚の写真を掲載しました。1枚目には、双子を膝に乗せて柔らかくほほ笑む中川さんの姿が写っています。

さらに、中川さんは「双子育児、こんなにも物理的に手がたりない、大変とは想像できなかった」「人生ごと塗り変わってしまって混乱している」と育児中の心境を明かし、「自分の機嫌は自分でとるぞ　ホルモンのせいだから　双子をまもるために心身ともに元気でいなきゃ」と意気込みを語りました。

この投稿にファンからは、「しょこたんも二人のベビちゃんたちもマミタスさまたちもみんなかわいい」と称賛の声のほか、「しょこたんはめちゃめちゃ頑張ってる！！大丈夫ですよ！！」「もっと貪欲に周りを頼り、自分の機嫌は自分でとって、時々自分の身体や心を整えて」「大変な事もあると思いますが、応援してます」と中川さんを励ます声も寄せられています。

「痛感しております」

2025年11月7日の投稿でも、「妊婦さん、お母さん、本当に大変ですね　痛感しております」とつづり、育児の大変さや体型の悩み、職場復帰への不安を明かしていた中川さん。周囲の助けを借りながら、無理せずに日々を過ごしてほしいですね。
(文:勝野 里砂)