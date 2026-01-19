【茨城県の人気スーパー銭湯】「SPA&ごはん ゆるうむ」は日本最大級のサウナが自慢。食事処のサウナ飯も充実
ハイレベルなサウナや温泉が楽しめるスーパー銭湯やスパなどの施設を、休日や仕事終わりの楽しみにしている人も少なくないはず。日々の疲れを癒すリラックスタイムは、何物にも代えがたい時間ですよね。しかし、近年では高い人気をほこる施設も多く、どこに行けばよいか迷ってしまう……そんな思いを抱えている人もいるのではないでしょうか。
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナやスーパー銭湯の施設を紹介します。今回紹介するのは、茨城県で人気の施設「SPA&ごはん ゆるうむ」です。
※2026年1月時点で、Googleクチコミが500件以上、平均評価が4.0超えの銭湯を紹介しています
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
「サウナだけでなく、水風呂も種類が豊富ですごい」「一日中館内にいても飽きなさそうなほど、くつろぎスペースが充実している」
「スタッフの対応が気持ちよく、それを理由に足を運びたくなる」
▼アクセス
所在地：茨城県水戸市小吹町2624-1
アクセス：JR「水戸駅」北口6番乗り場より、関東鉄道バス「県自動車学校行き」「水戸医療センター行き」または関鉄グリーンバス「茨城町役場行き」で、「国土交通省前」「県庁南」「六番池団地前」のいずれかのバス停下車
▼料金
※入館コースにより異なります。以下はフリータイム（入館料＋館内着＋タオルセット）の参考料金です。平日：1800円
土・日・祝：1,900円
▼宿泊可否
宿泊：可（施設内に宿泊棟を併設しています）
(文:All About ニュース編集部)
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナやスーパー銭湯の施設を紹介します。今回紹介するのは、茨城県で人気の施設「SPA&ごはん ゆるうむ」です。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
「SPA&ごはん ゆるうむ」は日本最大級のタワーサウナと美食が楽しめる日本最大級を誇る8段の「タワーサウナ」をはじめ、ハーブの香りに癒されるサウナなど計4種類のサウナを完備。露天風呂や高濃度炭酸泉、ハーブ風呂など多彩な湯船も魅力です。食事処「ととのうキッチン moimoi」では、サウナ飯やボタニカルメニュー、クラフトビールなど、健康と美味しさを両立したグルメが充実しています。楽天トラベルで泊まれるサウナを探す
「SPA&ごはん ゆるうむ」の口コミは？「SPA&ごはん ゆるうむ」には、Googleクチコミにおいて以下のような口コミが寄せられています。
「サウナだけでなく、水風呂も種類が豊富ですごい」「一日中館内にいても飽きなさそうなほど、くつろぎスペースが充実している」
「スタッフの対応が気持ちよく、それを理由に足を運びたくなる」
アクセス・料金情報は？ 泊まれる？
▼アクセス
所在地：茨城県水戸市小吹町2624-1
アクセス：JR「水戸駅」北口6番乗り場より、関東鉄道バス「県自動車学校行き」「水戸医療センター行き」または関鉄グリーンバス「茨城町役場行き」で、「国土交通省前」「県庁南」「六番池団地前」のいずれかのバス停下車
▼料金
※入館コースにより異なります。以下はフリータイム（入館料＋館内着＋タオルセット）の参考料金です。平日：1800円
土・日・祝：1,900円
▼宿泊可否
宿泊：可（施設内に宿泊棟を併設しています）
(文:All About ニュース編集部)