ハイブリッドじゃないのにプリウス超えの低燃費を実現！

環境問題への関心が今ほど高まる以前から、自動車メーカーは「燃料をいかに使わずに走るか」というテーマに本気で向き合ってきました。

ハイブリッドや電動化が一般化する前夜とも言える時代に、未来のクルマ像を先取りするかたちで提示された一台があります。

それが、トヨタが2001年の東京モーターショーで公開したコンセプトカー「ES3」です。

ES3は2ドアで4人が乗れるコンパクトカーという現実的なパッケージを持ちながら、当時としては驚異的な低燃費性能を実現していました。

10・15モード燃費でリッター47kmという数値は、当時展開されていた初代「プリウス」（28.0〜31.0km／L ※10・15モード燃費）をはるかに超える低燃費であり、トヨタの技術力を強く印象づけるものでした。

この優れた燃費性能を支えていた最大のポイントは、徹底した軽量化にあります。全長3520mm×全幅1630mm×全高1460mmというサイズは日常使用に十分な広さを確保していますが、車体構造にはアルミニウムや樹脂素材を積極的に用いることで、車両重量はわずか700kgに抑えられていました。

軽さは加速や減速のエネルギー消費を減らし、結果として燃費向上に直結します。

加えて、空気抵抗を減らす工夫も見逃せません。なだらかに流れるルーフラインや凹凸を抑えたボディ形状により、Cd値は0.23という非常に優秀な数値を達成しています。

空力性能を磨くことで高速走行時のエネルギーロスを抑え、実用域での効率を高めていました。

パワートレインには、高効率な1.4リッター直噴ディーゼルターボエンジンとCVTを組み合わせたシステムを採用しています。

ディーゼルの高い熱効率と無段変速機のスムーズな制御を活かすことで、燃料消費を最小限に抑える狙いがありました。

ES3が特別だったのは、燃費だけでなく環境負荷全体を見据えていた点です。ボディに使われた樹脂には、トヨタが開発したリサイクル性に優れる素材が用いられ、さらに植物由来の生分解性プラスチックも取り入れられていました。

これにより、廃棄時の環境負担低減にも配慮されています。

また、新しい触媒システムによる排出ガスの浄化や、ハイブリッド技術の考え方を応用したエネルギー効率の改善など、多方面から環境性能を高める試みが盛り込まれていました。

ES3は単なる低燃費車ではなく、クルマの一生を通じて環境に優しい存在を目指したモデルだったと言えます。

デザイン面でも未来志向は明確で、個性的なフロントマスクやシンプルで洗練された外観は、後年のコンパクトカーを思わせる要素を感じさせました。室内もアルミ素材を効果的に使い、軽さと先進性を演出しています。

結果としてES3は市販化されることはありませんでしたが、もし量産されていれば、エコカーの歴史を語る上で欠かせない存在になっていた可能性は高いでしょう。

この一台は、トヨタが早くから持続可能なモビリティを真剣に考えていたことを示す、象徴的なコンセプトカーだったのです。