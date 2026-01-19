ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¡¢·ª»³±Ñ¼ù»á¤ÈÆó¿Í¤Î¡ÖæÆ¡×¡ÚÇòµå¤Ä¤ì¤Å¤ì¡Û
¢¡ Çòµå¤Ä¤ì¤Å¤ì2026¡¦Âè3²ó
¡¡º£·î15Æü¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤ÎÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ËÆüËÜ¥Ï¥àCBO¡Ê¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ë¤Ç¤¢¤ë·ª»³±Ñ¼ù»á¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡·ª»³»á¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÆóÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤È°ìÅÙ¤ÎÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¤¤¿ÃÎ¾¤Ç¡¢ÆóÅáÎ®¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê¸½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Î°é¤Æ¤Î¿Æ¡£23Ç¯¤ÎWBCÀ¤³¦°ì¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡ÌîµåÅÂÆ²¤Ë¤Ï¡¢¶¥µ»¼ÔÉ½¾´¤È¤·¤Æ¡Ö¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥ºÉôÌç¡×¤È¡Ö¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉôÌç¡×¤¬¤¢¤ê¡¢Â¾¤Ë¿³È½¤ä¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌÉ½¾´¤È»°¤Ä¤ÎÉôÌç¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ìµ¼ÔÅêÉ¼¤ÇÍ¸úÆÀÉ¼¤òÆÀ¤¿¼Ô¤À¤±¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£·ª»³»á¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¡¢¤Þ¤¿¤ÏÁª¼ê°úÂà¸å21Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤¿¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉôÌç¡×¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡Ä¾¶á10Ç¯¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉ½¾´¼Ô¤ò¸«¤Æ¤â¡¢À±ÌîÀç°ì¡¢¸¶Ã¤ÆÁ¡¢ÅÄÊ¥¹¬°ì¡¢¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¡¦¥Ð¡¼¥¹¤Ë³ÝÉÛ²íÇ·»á¤éï£¡¹¤¿¤ë´é¤Ö¤ì¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡Èà¤é¤¬¸½Ìò»þÂå¤ËÂ¿¤¯¤Î¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢·ª»³»á¤Ï¥Æ¥¹¥ÈÀ¸¾å¤¬¤ê¤Î¥É¥é¥Õ¥È³°¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÆþÃÄ¡£¤½¤Î¸å¤â¤á¤Þ¤¤¤äÎ©¤Á¤¯¤é¤ß¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¥á¥Ë¥¨¡¼¥ëÉÂ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì7Ç¯´Ö¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¡¢¤½¤ó¤ÊÄìÊÕ¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿¶ìÏ«¿Í¤À¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê»ä¤¬ÅÂÆ²¤ËÆþ¤ë¡£»ä¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡Íâ16Æü¤Ë¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù»æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿·ª»³»á¤ÎÆÈÀê¼êµ¤Î°ìÊ¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡´ñÀ×¤Ë¶á¤¤Î©¿È½ÐÀ¤ÅÁ¡£¡ÈÌîµå¿Í¡É·ª»³±Ñ¼ù¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë»þ¡¢¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿1991Ç¯¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î22Ç¯´Ö¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¸µ¡¹¡¢Ìîµå¤Ø¤Î¾ðÇ®¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÙ¶¯²È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿·ª»³»á¤Ï¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¼èºà³èÆ°¤ËÎå¤à¤«¤¿¤ï¤é¡¢Âç³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤Æ±¿Æ°³Ø¤ä¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢ÏÀ¤ò³Ø¤Ó¤À¤¹¡£
¡¡¤ä¤¬¤ÆÇò²ªÂç³Ø¤Î½õ¶µ¼ø¤«¤é¶µ¼ø¤È¤·¤Æ¶µÃÅ¤ËÎ©¤Ä¡£º£¤Ç¤³¤½¹©Æ£¸ø¹¯¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯´ÆÆÄ¤ä·¬ÅÄ¿¿À¡Á°µð¿ÍÆó·³´ÆÆÄ¤é¤¬¡¢Âç³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤Æ³Ø¤Ö¤Î¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿·¤¿¤Ê»ØÆ³¼Ô¤ÎÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤±¤¿Àè¶î¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢Â¾¼Ô¤Ë¶µ¤¨¤òÀÁ¤¦¡£Âç³Ø¤Ç¼ã¼Ô¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤¦Ãæ¤Ç¿Í¿´¾¸°®¤Î½Ñ¤òÃÎ¤ë¡£ÆÉ½ñ¤ÇÎò»Ë¤ò³Ø¤Ó¡¢Ê¼Ë¡¤Þ¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯¡£
¡¡¤³¤Îº¢¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤ÇÏ¢ºÜ¡ÖÇ®ÃæÀèÀ¸¡×¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¡¢ËèÇ¯Êë¤ì¤ËÊÔ½¸¶É¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£É¬¤º¼ê¤Ë¤Ï¡Ö¥³¡¼¥¸¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤Î¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤ò100¸Ä¶á¤¯·È¤¨¤¿¡£ÉáÄÌ¤ÎÉ¾ÏÀ²È¤Ê¤é¡¢°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ËÇ¼¤Þ¤ë¤«¡¢¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤Ë¥Ú¥ó¤òÁö¤é¤»¤ë¤¯¤é¤¤¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê½ê¤Ç¤â·ª»³»á¤ÏºÙ¤ä¤«¤Ê¿´¸¯¤¤¤ò½ÐÍè¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Î·ª»³¤Ï¡¢Áª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ö¤È¤¡¢É¬¤º²¼¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤À¡£ÂçÃ«¤Ê¤é¡ÖæÆÊ¿¡×¡¢À¶µÜ¤Ê¤é¡Ö¹¬ÂÀÏº¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤À¡£¤³¤ì¤âÁª¼ê¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ëÁà½Ä½Ñ¤Î°ì´Ä¤À¡£
¡¡ÆþÃÄ»þ¤«¤é¾Íè¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ò´ûÄêÏ©Àþ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤³¤ÎÄøÅÙ¤Ï½ÐÍè¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡×¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¤ë¡×¤È°ìÀÚ¤ÎÂÅ¶¨¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤äÀ¤³¦¤Î»êÊõ¤ò°é¤Æ¾å¤²¤¿¼êÏÓ¤Ï¤ä¤Ï¤ê¾Þ»¿¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯10·î1Æü¡£·ª»³¤Î»Ñ¤ÏÌ¾¸Å²°¤Î¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖæÆ¡×¤Ï¡ÖæÆ¡×¤Ç¤âÃæÅÄæÆÁª¼ê¤Î¸½Ìò°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë°ðÍÕÆÆµªÆüËÜ¥Ï¥àÆó·³´ÆÆÄ¤È¶¦¤Ë²ÖÂ«Â£Äè¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥Ï¥à¤ÎÉÔÆ°¤Î»ÍÈÖ¤À¤Ã¤¿ÃæÅÄ¤Ï21Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ø¤ÎË½¹Ô»ö·ï¤¬È¯³Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÌµ´ü¸Â½Ð¾ìÄä»ß¤Î½èÊ¬¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¤½¤ì¤«¤é¤ï¤º¤«10Æü¸å¤Ëµð¿Í¤Ø¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£°ìÀâ¤Ë¤Ï·ª»³´ÆÆÄ¤¬¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëµð¿Í¡¦¸¶Ã¤ÆÁ´ÆÆÄ¤ËÍê¤ó¤ÇÃæÅÄ¤ÎÌîµåÀ¸Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃæÆü¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¸½ÌòÀ¸³è¤ÎËë¤òÊÄ¤¸¤¿ÃæÅÄ¤ÎÌÜ¤ËÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿ºÙ¤ä¤«¤Ê¿´¸¯¤¤¤¬½ÐÍè¤ë¤«¤é¡¢·ª»³»á¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¤Þ¤¿¡¢¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¼ÂÀÓ¼çµÁ¤¬Éý¤ò¸ú¤«¤¹Ìîµå³¦¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÊÌÏ©Àþ¤«¤é¹â¤ß¤ËÅÐ¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥ê¡¼¥À¡¼¡£»þÂå¤Ï¤³¤ó¤Ê¥Ü¥¹¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
Ê¸¡á¹ÓÀîÏÂÉ×¡Ê¤¢¤é¤«¤ï¡¦¤«¤º¤ª¡Ë