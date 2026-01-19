「ローソン」新作スイーツを発売前に試食！ “チョコがとろ〜り”温めて食べるパンケーキに驚き＜実物レポ＞
「ローソン」は、1月20日（火）から、チョコレートを使った新作スイーツを発売します。今回クランクイン！トレンドは、「Uchi Cafe×GODIVA フォンダンクッキーシュー」と「チョコレートソースに溺れる ふわふわパンケーキ」の2品を発売前に試食。味わいを一足早くレポートします。（取材・文・写真＝西門香央里）
【写真】「ゴディバ」コラボシューはチョコクリーム＆ソースがぎっしり！
■チョコレートづくしの2品
今回登場するのは、外はパリッと中は濃厚な「Uchi Cafe×GODIVA フォンダンクッキーシュー」と、温めて楽しむ「チョコレートソースに溺れる ふわふわパンケーキ」の2品。
まずは「ローソン」のスイーツブランド「Uchi Cafe」と「ゴディバ」がコラボレーションした「Uchi Cafe×GODIVA フォンダンクッキーシュー」を紹介。クッキー生地のシューにチョコクリームとチョコソースを包んだ、チョコづくしのシュークリームです。
表面のチョコレートはひと口かじるとパリッと心地よく、そこから一気に中のクリームがあふれ出します。クリームは量もたっぷりで、「ゴディバ」らしい濃厚なチョコのコクをしっかり堪能することが可能。甘さはしっかりありますが重過ぎず、満足感の高い仕上がりです。
特におすすめは、しっかり冷やして食べること。外側のパリパリ感と、中のなめらかなチョコクリームのコントラストが際立ち、ご褒美スイーツ感が高まります。
一方の「チョコレートソースに溺れる ふわふわパンケーキ」は、メレンゲ入りのふわふわ食感のパンケーキに、チョコレートソースを合わせた一品。
こちらは500Wの電子レンジで50秒（1500Wの場合は20秒）温めると、上からも中からもチョコレートソースがとろ〜りと溶け出し、見た目からしておいしさが伝わってきます。パンケーキ生地は驚くほどふわふわで、チョコを絡めると口の中で一気にとろけるような食感に。温かいチョコの甘さと優しい生地の口当たりが合わさり、心も身体もほっとする味わいでした。
外はパリパリ、中は濃厚なチョコを楽しめるシュークリームと、ふわふわ生地にとろとろチョコが絡む温かいパンケーキ。チョコレートの楽しみ方の幅広さを実感できる、「ローソン」の新作スイーツ。冬のティータイムにいかがでしょうか。
