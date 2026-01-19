¡Ö¤¹¤²¤§¡Ä¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¨¥°¤¤¡ª¡×à¥ÉÇ÷ÎÏ¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥ÈáÂçÊü½Ð¤ÎÅÄÃæÈþµ×¤Ë¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤¯¤é¤¤¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¤ÎÀ¼
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÇÂçÃÀ¥Ý¡¼¥º
¡¡¸µHKT48¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæÈþµ×(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¤¬à°µ´¬¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÂçÊü½Ð¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡3·î9Æü¤Ë3ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤òÍ½Äê¤¹¤ëÅÄÃæ¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë²ò¶Ø¡Ô¤¼¤ó¤Ö¡¢¤Û¤ó¤È¡Õ ¤Ë·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤ÆÍ½ÌóÃÊ³¬¤Ç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿!!¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡µÇ°¤Ë¼Ì¿¿½¸¤Î»£±ÆÃÏ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¤Ã¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÀÄ¤¤°áÁõ¤ÇÂçÃÀ¤ËÈ©¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡°µ´¬¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¹¤²¤§¡Ä¡×¡Ö¤¦¤ï¤¡¡Á¤Ã²Ä°¦¤¤¡Á¤Ã¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¨¥°¤¤¡ª¡×¡ÖÇË²õÎÏ¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¿´Â¡¤¬»ý¤Ä¤«¿´ÇÛ¡×¡Ö¤±¤·¤«¤é¤ó¡×¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤ä¤Ð¤¤¤¯¤é¤¤¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÅÄÃæ¤Ï2023Ç¯12·î¤ËHKT48¤òÂ´¶È¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÆ°¤·¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â24Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£