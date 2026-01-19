¡Ö´é¤ÎÂç¤¤µ¤Îº¹¤¬¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¡×¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄà¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤ÎÉÔ»×µÄ¤Êµ÷Î¥´¶á2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤â¤Ï¤ä»þ¶õ¤¬ÏÄ¤ó¤Ç¤ë¤Î¤«¤È¡Ä¡×¡Ö¸ÍÅÄ¤µ¤ó´é¤Á¤Ã¤µ¡×¤ÎÀ¼
¡Ö2£í¸å¤í¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬³Î¤«¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼¤â¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¤¥¢¥ó¡×¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹¨¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤ÎàÉÔ»×µÄ¤Êµ÷Î¥´¶á2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÅÅÄ¤Ï½Ð±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×(TBS)¤ÎÀëÅÁ¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤Ï2¥á¡¼¥È¥ë¸å¤í¤Ë¤¤¤ëÌõ¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤Ç¤¹¡ª¤¹¤°ÎÙ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½÷Í¥¡¦¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤È¤Î²£ÊÂ¤Ó2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¶Ã¤¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤È¤Îµ÷Î¥´¶¡¢³Î¤«¤Ë¼Ì¿¿¤À¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀäÂÐ¡¢¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤ÏÍÚ¤«¸å¤í¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í(¾Ð)¡×¡Ö¸ÍÅÄ¤µ¤ó´é¤Á¤Ã¤µ¡×¡Ö±ó¶á´¶¤¬´°Á´¤Ë¥Ð¥°¤ê¤¹¤®¤Æ¤Æ¡¢¤â¤Ï¤ä»þ¶õ¤¬ÏÄ¤ó¤Ç¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ª´é¤¬¾®¤µ¤¹¤®¤Æ¡×¡Ö¤¹¤°ÎÙ¤Ç¤³¤Îº¹¡Ä¡×¡ÖÇ÷ÎÏ¤¹¤´¤¤¡×¡Ö2£í¸å¤í¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬³Î¤«¤Ç¤¹¡×¡Ö´é¤ÎÂç¤¤µ¤Îº¹¤¬¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â°ã¤¦¤â¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£