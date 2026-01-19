¥ê¥ª¸ÞÎØ¶â¡Ö4Ç¯¤Ë1²ó¤Î¤È¤ê¤³¤Ë¡×¡¡¤Ë¤·¤¿¤ó¼ÒÄ¹¡¢¶¥±Ë¤ÎÇëÌî¸ø²ð¤µ¤ó¤ÈÂÐÃÌ
¡¡°åÎÅµ¡´Ø¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î±¿±Ä¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡×¤ÎÀ¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¤¬19Æü¤ËTikTok¤ò¹¹¿·¡£2016Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ¤Î¶¥±Ë¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÇëÌî¸ø²ð¤µ¤ó¤ÈÂÐÃÌ¤·¡¢¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐÃÌ¤Ï¡¢ÇëÌî¤µ¤ó¤¬9Æü¤ËÆ±¼Ò¤ÎËÜ¼Ò¤òË¬¤ì¡¢¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡À¾Â¼»á¤¬ËÁÆ¬¡¢¡Ö°ìÂç²ñ¤Ç¶â¡¦¶ä¡¦Æ¼¥á¥À¥ë¤ò¤¹¤Ù¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ã¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥ê¥ª¸ÞÎØ¤Ç¤ÎÇëÌî¤µ¤ó¤Î°Î¶È¤Ë²þ¤á¤Æ¶Ã¤¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆºÇ¤â¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¼ÁÌä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÇëÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¶â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤È¤«¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é²óÅú¡£¼ÂºÝ¤Ë¡Ö°Õ³°¤È½Å¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÂÐÃÌ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÏÃÂê¤Ï¼¡Âè¤Ë¡Ö¡Ø¶â¡Ù¤È¡Ø¶ä¡Ù¤Î¥á¥À¥ë¤Î¿§¤òÊ¬¤±¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤¦³Ë¿´¤Ø¡£À¾Â¼»á¤¬¡Ö¶¥µ»¤Î¼ÂÎÏ°Ê³°¤Ë¡¢±¿¤ä¾¡Éé¶¯¤µ¤Ï´Ø·¸¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¡¢ºÇ¸å¤Î»æ°ì½Å¤òÊ¬¤±¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¦¤È¡¢ÇëÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤Ïà¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î½÷¿ÀÍÍá¤¬¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤½¤Î½÷¿ÀÍÍ¤ò¤É¤ì¤À¤±Ì£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤¬Èó¾ï¤ËÂç»ö¤À¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¸ÞÎØÆÃÍ¤Î¶õµ¤´¶¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦¿å±Ë¤È¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÁ´¤¯ÊÌÊª¡×¤ÈÃÇ¸À¡£3²ó¤Î¸ÞÎØ¤ò·Ð¸³¤·¤¿ÇëÌî¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬Âç¹¥¤¤Ê¿Í´Ö¡£¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢4Ç¯¤Ë1²ó¤ÎÉñÂæ¤Î¤È¤ê¤³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤ÎËâÎÏ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÇëÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë½é¤á¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢ËÌÅç¹¯²ðÁª¼ê¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¥×¡¼¥ë¤Ç·¯¤¬Âå¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤«¤³¤ó¤Ê¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥ê¥ª¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡ÊÉ½¾´Âæ¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡Ë·¯¤¬Âå¤¬Î®¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤¿¡×¤ÈÀÅ¤«¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡400¥á¡¼¥È¥ë¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿ÇëÌî¤µ¤ó¤À¤¬¡¢200¥á¡¼¥È¥ë¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¤ÏÀË¤·¤¯¤â¡Ö¶ä¡×¤À¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥×¥¹Áª¼ê¡£ÇëÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤«¤é¤Û¤É±ó¤¤¥¿¥¤¥à¤À¤Ã¤¿¡£¹¹¿·¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¾¡Éé¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¡¢·ë²Ì¤òÎäÀÅ¤Ë¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Î´¶³Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÎÙ¤Ç¤¢¤ì¤Ð0¡¦1ÉÃ¤Îº¹¤ÏÊ¬¤«¤ë¤¬¡¢Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¶ä¥á¥À¥ë¤Î»þ¤Ï¡¢±Ë¤®¤Ê¤¬¤éà¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤á´¶³Ð¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶³Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÈÌ¤Î¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖËèÆüÀä¹¥Ä´¤ÊÆü¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âà¤½¤ÎÆü¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹á¤³¤È¡¢°¤¤Îý½¬¤òºî¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¡£°Õ¼±¤Î»ý¤ÁÊý¤Ç·ë²Ì¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¡¢ÅØÎÏ¤ÎËÜ¼Á¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤¿Í×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼þ¤ê¤ÎÊý¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤ËÌµÍý¤À¤Ã¤¿¡£»ØÆ³¼Ô¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢²ÈÂ²¡¢¼þ°Ï¤Î»Ù¤¨¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐÃÌ¤ò½ª¤¨¡¢À¾Â¼»á¤Ï¡Ö¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê²¿¤«¤¬°ã¤¦¡£¤³¤ÎÆ°²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤Îà¥ª¡¼¥éà¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤ê¡¢2¿Í¤Ï¸Ç¤¤°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÇëÌî¸ø²ð¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡º£¸å¤Î³èÌö¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥í¥Ã¥×¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤¿¡£