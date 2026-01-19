楽天から海外フリーエージェント（FA）権を行使し巨人に入団した則本昂大投手（35）が19日、都内で入団会見に臨んだ。3年総額13億円（推定）の大型契約で、背番号は「43」に決定している。

ここまで通算120勝、48セーブと実績十分の右腕。会見の冒頭では「緊張しています。会見の場にあまり慣れていなくて」と明かした。それでも「球団が決まったという安心感、また、しっかりと結果を残さないといけないという自覚も生まれたので、とにかく今年1年、目いっぱい腕を振りたいと思っている」と決意を語った。

則本は昨年11月に海外FA権の行使を宣言。メジャー移籍を第一にオファーを待ったものの、米国市場が停滞気味だったこともあり難航した。巨人からオファーがあった際の心境を「（FA）宣言してから長い時間悩んだが、オファーをいただいて凄くうれしかった。このチームで頑張りたいと思った」と明かした。メジャーを目指す中での決断を「改めてこれから先どうしていきたいか、自分に問いかけた時に、球団からの熱意に応えないといけないと思った」と回顧。“決め手”となった熱意については「11年間先発をやり2年間リリーフとして戦った経験、また自分のプレースタイルを凄く評価していただいたと感じた」と説明した。

阿部監督は先発での起用方針を示唆しており「やってくれ、行け、と言われたところでしっかり投げるだけ」ときっぱり。「まずはしっかり先発のローテーションを勝ち取って、1年間フルで戦い抜きたい」と言葉に力を込めた。具体的な目標についても「個人的にはまずはしっかり1年間ローテーションを守って、2桁勝利を挙げたいなと思っている。僕自身も日本一になりたいと思っているので、チームの日本一のために全力でやりたい」と宣言した。

昨オフには田中将が巨人に加入。“楽天看板投手”が再び共闘する。昨年11月には日本ハムから国内FA宣言した松本を獲得しており、20年オフの梶谷、井納（ともにDeNAから）以来5年ぶりに同一年に2人のFA補強となった。

◇則本 昂大（のりもと・たかひろ）1990年（平2）12月17日生まれ、滋賀県出身の35歳。八幡商、三重中京大を経て2012年ドラフト2位で楽天入団。1年目の13年には開幕投手に抜てきされるなど、シーズンではパ・リーグ新人で99年の松坂（西武）以来となる15勝を挙げ新人王獲得。23年までは先発一筋だったが、24年から守護神に転向。昨季は56試合で3勝4敗16セーブ、防御率3・05。NPB通算は373試合（先発259試合）で120勝99敗、48セーブ、防御率3・12。1メートル78、82キロ。右投げ左打ち。