ぱーてぃーちゃん・信子、社会人時代に「始末書3回書いた」 驚きの理由を告白
お笑いトリオのぱーてぃーちゃん（すがちゃん最高NO.1、信子、金子きょんちい）、タレント・俳優の堀未央奈が19日、都内で行われた映画『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ2』ファンナイト試写会に登場した。イベントでは、信子が社会人代の驚きのエピソードを披露した。
【集合ショット】でかいピザを囲んで…めっちゃ楽しそうなぱーてぃーちゃん＆堀未央奈
本作は、スコット・カーソン原作の大人気のゲームシリーズを映画化し2023年に大ヒットした『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ』の続編。公開初週で全米週末興収ランキングNO.1を飾り、再び世界で大ヒットした本作がついに23日、日本に上陸する。
本作の“宣伝リーダー”を務めるぱーてぃーちゃんと「日本ホラー映画大賞」選考委員を務めホラー映画界を応援する堀は、本作で舞台となる“恐怖のピザレストラン”にちなみ、映画特製のピザと共に公開をお祝い。
堀は「キャラクターたちが出てくるので、ホラーとして見やすいなと思います。パワーアップしたキャラクターたちに注目してほしい。終始ワクワクして見ていただけると思います」とアピールした。
また、ホラー映画にちなみ、絶叫の声量を計測するチャレンジを実施することに。信子が自信満々に「人の鼓膜を破ることが趣味です！」とボケたかと思えば、飲食店で働いていたという社会人時代に「声がでか過ぎて始末書を3回書いた」と驚きの事実を告白。すがちゃんも「ミスしたんじゃなくて、声がでかいで始末書書いたんですよ（笑）」と会場を笑わせた。
実際に声量を計測してみると、ぱーてぃーちゃん3人の中でトップの声量を記録。堀も「圧倒的声量でびっくりしました（笑）素晴らしかったです！」と驚いていた。
【集合ショット】でかいピザを囲んで…めっちゃ楽しそうなぱーてぃーちゃん＆堀未央奈
本作は、スコット・カーソン原作の大人気のゲームシリーズを映画化し2023年に大ヒットした『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ』の続編。公開初週で全米週末興収ランキングNO.1を飾り、再び世界で大ヒットした本作がついに23日、日本に上陸する。
堀は「キャラクターたちが出てくるので、ホラーとして見やすいなと思います。パワーアップしたキャラクターたちに注目してほしい。終始ワクワクして見ていただけると思います」とアピールした。
また、ホラー映画にちなみ、絶叫の声量を計測するチャレンジを実施することに。信子が自信満々に「人の鼓膜を破ることが趣味です！」とボケたかと思えば、飲食店で働いていたという社会人時代に「声がでか過ぎて始末書を3回書いた」と驚きの事実を告白。すがちゃんも「ミスしたんじゃなくて、声がでかいで始末書書いたんですよ（笑）」と会場を笑わせた。
実際に声量を計測してみると、ぱーてぃーちゃん3人の中でトップの声量を記録。堀も「圧倒的声量でびっくりしました（笑）素晴らしかったです！」と驚いていた。