4児の母・平愛梨、子どもたちから“満場一致”でリクエストの手料理を披露「毎日とてもお忙しいのにめちゃくちゃ美味しそう」
プロサッカー選手・長友佑都（FC東京所属／39）の妻でタレントの平愛梨（40）が18日、自身のインスタグラムを更新。4人の息子たちのリクエストで作ったという手料理を公開した。
【写真】「毎日とてもお忙しいのにめちゃくちゃ美味しそう」平愛梨が披露した手作り“オムライス”などが並ぶ食卓
平は「子供ごはん 朝から子供たちに『今日の夜は何食べたい？』と聞いたらみんな『オムライス』とリクエスト そんな得意でもないんだけどな」「野菜の全てをこれでもか！というぐらいみじん切りにしてたっぷり入れたら卵で隠れるから気づかない」と工夫も明かし、彩りよいオムライスにチキンフライとみそ汁の添えられた食卓の写真をアップ。
さらに、“バンビーノ”こと長男（7）のスーパーでの買い出しの際の出来事などに触れ、“お兄ちゃん”として成長した姿のエピソードも合わせて明かした。
この投稿にファンからは「毎日とてもお忙しいのにめちゃくちゃ美味しそうな平飯本当に素晴らしいです」「頼もしいデスネ もう1人でお買い物出来そう しっかり愛梨さんの心掴んでる」「あいりさん子育て素晴らしいね」「とっても美味しそうです」「野菜みじん切り大作戦！いいですね」「ママも子どもたちもえらいね！毎日お疲れ様です」「バンビーノ君のお兄さん姿に読んでると胸が熱くなります」などの反響が寄せられている。
平は、2017年1月に長友と結婚。18年2月に長男、19年8月に次男（6）、21年4月に三男（4）、23年5月に四男（2）が誕生した。
【写真】「毎日とてもお忙しいのにめちゃくちゃ美味しそう」平愛梨が披露した手作り“オムライス”などが並ぶ食卓
平は「子供ごはん 朝から子供たちに『今日の夜は何食べたい？』と聞いたらみんな『オムライス』とリクエスト そんな得意でもないんだけどな」「野菜の全てをこれでもか！というぐらいみじん切りにしてたっぷり入れたら卵で隠れるから気づかない」と工夫も明かし、彩りよいオムライスにチキンフライとみそ汁の添えられた食卓の写真をアップ。
この投稿にファンからは「毎日とてもお忙しいのにめちゃくちゃ美味しそうな平飯本当に素晴らしいです」「頼もしいデスネ もう1人でお買い物出来そう しっかり愛梨さんの心掴んでる」「あいりさん子育て素晴らしいね」「とっても美味しそうです」「野菜みじん切り大作戦！いいですね」「ママも子どもたちもえらいね！毎日お疲れ様です」「バンビーノ君のお兄さん姿に読んでると胸が熱くなります」などの反響が寄せられている。
平は、2017年1月に長友と結婚。18年2月に長男、19年8月に次男（6）、21年4月に三男（4）、23年5月に四男（2）が誕生した。