¡ÚMATSURI¡Û¡Ö¿Í¤Ã¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¾å¸Â¤¬¡Ä¡×ÆÍÁ³¤Îà¾¾²¬¸ìÏ¿á¤Ë¥Õ¥¡¥óº¤ÏÇ¤â¡ÄÄ¾¸å¤ÎÀë¸À¤Ë´¿À¼¡ª¡¡½é¤Î´ë¶È¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¡¡¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ïà¹ÈÇò½Ð¾ìá
½©¸µ¹¯¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡¢¾¼ÏÂ²ÎÍØ¡õÊ¿À®¥Ý¥Ã¥×¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡ÖMATSURI¡×¤ÎÅÏÊÕ¿¿¤µ¤ó¡¢¶¶ÄÞ·òÆó¤µ¤ó¡¢¾®Ìî»ûÍã¤µ¤ó¡¢¾¾²¬ÂîÌï¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚ¾Ä¤µ¤ó¡¢ÌøÅÄÍ¥¼ù¤µ¤ó¤Î£¶¿Í¤¬¡Ö¥¹¥«¥ë¥×£Ä¥Ü¡¼¥Æ¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤È¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾²¬¤µ¤ó¤Ï¡¢à¤¢¤Î¡Ä¿Í¤Ã¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¾å¸Â¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤èá¤È¡¢¥Ý¥Ä¥ê¡£²ñ¾ì¤Ë¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬ÆÍÁ³¤Î¡Ö¾¾²¬¸ìÏ¿¡×¤Ëº¤ÏÇ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢àËÍ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ã¤Æ¡Ö¹¥¤¤Î¾å¸Â¡×¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤±¤É¡Ä¤¢¤ì¡©¤Ê¤ó¤Ç¾Ð¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©á¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢àËÍ¤Ï¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¥Ó¥¸¥å¤òËá¤¤¤Æ¡¢È±¤ÎÌÓ¤òåºÎï¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¸Â¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªá¤È¡¢Æ²¡¹Àë¸À¡£¤µ¤é¤Ë¾¾²¬¤µ¤ó¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Øà¤¤¤±¤ë¡©³§á¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤«¤éÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤È¡¢½é¤á¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯£±Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¡¢½é¤Î´ë¶È¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤È¤Ê¤Ã¤¿MATSURI¡£¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¾®Ìî»û¤µ¤ó¤Ï¡¢à¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹á¤ÈÂ¨Åú¡£à¤³¤ì¤ò°ìÈÖ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¶¯¤¤»×¤¤¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Ë¤Ï¤Þ¤¿¡ÖÂç¾Þ¡×¤ò¤È¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤á¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û